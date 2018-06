Los 51 puntos de LeBron James no le alcanzaron a Cleveland para vencer a los Warriors

Stephen Curry anotó 29 puntos y los Warriors de Golden State capitalizaron un descuido que envió el encuentro a la prórroga, para sobrevivir otra noche impresionante de LeBron James y vencer el jueves 124-114 a los Cavaliers de Cleveland en el primer partido de la serie final de la NBA. En los últimos instantes de la prórroga, James, que terminó con 51 puntos, discutió con Curry y Klay Thompson. Poco después, Tristan Thompson y Draymond Green estuvieron cerca de liarse a golpes.

Tras revisar la repetición, los árbitros marcaron una falta flagrante de Tristan Thompson y lo expulsaron, a 2,6 segundos del final. James se mostró incrédulo en los últimos compases del tiempo regular, cuando los Warriors evitaron la derrota en forma asombrosa. George Hill convirtió el primero de dos tiros libres con 4,7 segundos restantes, luego de recibir una falta de Klay Thompson. J.R. Smith atrapó el rebote y dribló para dirigirse hacia la media cancha, pensando aparentemente que los Cavs tenían la ventaja. En vez de ello, hubo tiempo extra.



El segundo encuentro está previsto para el domingo por la noche, también en la Oracle Arena, donde los Warriors han ganado 18 de sus últimos 19 partidos de postemporada. En el 2015, cuando Golden State venció a los Cavs para capturar el primer título de la franquicia en 40 años, los dos primeros partidos de la serie se fueron a tiempo _ los Warriors ganaron el primero y Cleveland el segundo.

James acertó 19 de 32, además de tener ocho asistencias y ocho rebotes en la apertura de sus octavas finales consecutivas de la NBA y novenas en total. James consiguió su octavo partido de 40 puntos en los playoffs, para empatar con el legendario Jerry West, quien lo consiguió en 1965.

Kevin Durant batalló con sus disparos, pero terminó con 26 puntos y nueve rebotes. Kevin Love regresó de una concusión para dar un buen impulso a Cleveland, con 21 puntos y 13 rebotes. Los Warriors extrañaron la presencia defensiva de Andre Iguodala, que se perdió su quinto partido en fila por una lesión en la rodilla izquierda.

Para LeBron James fue una noche histórica y amarga

Con 51 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, LeBron James estableció una actuación estelar en el primer partido de las finales de la NBA. James se convirtió en el sexto jugador de la historia en superar la barrera de los 50 puntos en unas finales, pero los 51 que anotó ante los Golden State Warriors no sirvieron para que los Cleveland Cavalierslograran la victoria, ya que acabaron perdiendo en la prórroga por 124-114.

Solo otros cinco jugadores en la historia (Elgin Baylor, Michael Jordan, Rick Barry, Jerry West y Bob Petit) habían sido capaces de alcanzar los 50 puntos en un partido de las finales de la NBA, pero James tuvo el desgraciado honor de ser el primero en lograrlo y que su equipo no saboreara las mieles del triunfo.

James, que también igualó el récord de 109 partidos de playoff con más de 30 puntos anotados que tenía Michael Jordan, encontró poco consuelo en estas plusmarcas personales. “Diría que esta derrota es la más frustrante de mi carrera. Ahora mismo no recuerdo tanta frustración después de otras derrotas”, dijo la estrella de Cleveland solo acabar el partido.