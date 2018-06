Unos 27 niños esperan ser dados en guarda con fines de adopción

El ingreso de solicitudes en el Registro de Aspirantes a Adopción de la Provincia es constante, por ende, la cantidad de inscriptos es cambiante.

Según estadísticas del organismo sobre 2018, hasta este momento, unos 27 chicos se encuentran en estado de adoptabilidad firme, es decir, que esperan ser dados en guarda con fines de adopción.

“Nosotros trabajamos para que salgan las guardas lo más rápido posible”, manifestó a El Tribuno la secretaria tutelar a cargo del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Salta, Cristina Pocovi.

En tanto, son 20 las familias postulantes inscriptas para adoptar en la provincia, entre las que se encuentran familias monoparentales, matrimonios o parejas en una unión convivencial. Dos parejas igualitarias figuran entre los inscriptos.

En una fase anterior, de evaluación, hay ocho familias.

Durante los últimos cuatro meses y medio, siete niños han sido otorgados en guarda con fines de adopción. En una etapa previa, hay 6 casos de niños con carpetas en estudio de jueces, es decir, que pronto tomarían estado de adoptabilidad.

Desde marzo de 2014, fecha en que la provincia de Salta y la Corte Suprema de Justicia suscribieron un convenio con el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación para incorporarse a la Red Federal de Registros, que permite trabajar con todas las jurisdicciones del país, se ha dado en guarda con fines de adopción a 123 niños o adolescentes: 58 de sexo femenino y 58 de masculino. De ese total 16 niños poseen patologías.

“Esos 123 chicos viven hoy con sus familias adoptivas. Ahora necesitamos más carpetas, que más gente se anote para adoptar”, manifestó Matías Palomo, psicólogo, coordinador del equipo interdisciplinario del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Salta.

Mediante convocatorias públicas han sido otorgados en guarda con fines de adopción 26 chicos.

La mayoría, 41, provenían de la ciudad de Tartagal, 39 de Salta Capital, 31 de Orán, 6 de J.V. González, 5 de Metán y uno de Cafayate.

Con respecto al destino, se supo que una gran cantidad, 89 chicos, residen en la provincia de Salta: 59 en la capital salteña y 30 en el interior. En tanto, 34 chicos residen en otras provincias: 19 en Buenos Aires, 7 en Tierra del Fuego, 3 en Chubut, 2 en Jujuy, 2 en Córdoba y uno en Santiago del Estero.

Según los datos proporcionados por el Registro, son 85 las nuevas familias conformadas: 68 con residencia en Salta y 17 en otras provincias. La cifra de familias es menor a la de niños que han sido otorgados en guarda puesto que en determinados casos se trataba de grupos de hermanos.

Merma

Desde el Registro informaron que en el último tiempo se observó una merma en relación con la cantidad de carpetas de postulantes inscriptos. “Tenemos menos carpetas, pero es un número que tiene que ver con el hecho de que han salido en los últimos cuatro años 123 chicos en guarda con fines de adopción. Esto ha hecho que muchas de las carpetas que teníamos, que tenían varios años, hoy no estén porque ya han concretado una adopción”, explicó.

Además, “notamos que comparativamente con otras provincias la gente se anota menos hoy por hoy para adoptar”, agregó Palomo.

A nivel nacional, el Registro de Salta es uno de los más chicos. “Por eso muchas veces tenemos que salir a buscar carpetas de distintas provincias, hacer pedidos de colaboraciones en la red federal y, si no dieran resultado, ya ir directamente a convocatorias públicas”, expresó Pocovi.

Para morigerar la tendencia decreciente con relación a la cantidad de inscripciones de postulantes, desde la Secretaria se promueven diferentes acciones.

“A través de distintas actividades como talleres, intentamos difundir la labor del registro. Lo que nos interesa es que la gente se acerque a la Secretaría a informarse sobre el trámite”, manifestó Palomo.

El trámite

El trámite de adopción es judicial y requiere una serie de documentación simple.

“Recomendamos que la gente venga a hablar con nosotros aquí en la sede de la Secretaría Tutelar, porque la mayoría de las personas se demoran varios años en tomar la decisión de anotarse y eso tiene que ver con presupuestos que no son cuestiones objetivas. Piensan, por ejemplo: ‘Me van a decir que no, que no puedo porque soy sola’, ‘Que no podemos porque no estamos casados’, ‘Que no puedo porque alquilo’”, recalcó Palomo.

“También en varios casos se detectó que los postulantes tenían el preconcepto de que la adopción es un ‘trámite que tarda mucho’, pero la verdad es que si vos te fijás ahora en la cantidad de carpetas que están activas, si por ejemplo, vos te anotás, tenés una alta posibilidad de ser elegido para una guarda con fines de adopción, sobre todo teniendo en cuenta que los jueces tienen que privilegiar las carpetas locales. Es decir, primero tienen que haber agotado la posibilidad de búsqueda en las carpetas de Salta, para recién poder ir a la búsqueda en el registro nacional”, detalló la secretaria tutelar Pocovi.