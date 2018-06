“Instamos a moverse desde el deseo de prohijar”

Los especialistas coincidieron en que existe un imaginario de que el trámite de adopción es “una cosa medio imposible” y llaman a desnaturalizarlo.

“Es importante que la persona que esté pensando en adopción se acerque a consultar. Si hay alguien del interior, las evaluaciones se hacen en su lugar de residencia. No se tiene que trasladar a la capital salteña para ser evaluado. Inclusive hemos viajado a Cachi para hacer pericias. Nosotros nos movemos mucho para facilitarle todos estos trámites a la gente”, expresó la secretaria tutelar Cristina Pocovi.

Generalmente, el hecho de que postulantes no se presenten responde “a miedos y mitos”, explicaron desde el Registro.

Según estadísticas de la Dirección Nacional, sobre un poco más de 5.000 familias inscriptas, el 90% aspira a adoptar chicos que están en la primera infancia, en el período de 0 a 3 años, sin patología, lo cual deja por fuera a los niños que no encuadran en ese parámetro tan reducido.

“Hay una cuestión cultural fuerte y que pesa mucho al momento de elegir. En algunos casos las personas piensan y te dicen ‘si lo tengo desde chiquito no voy a tener ningún problema porque voy a poder manejarlo desde chico como yo quiero que sea’”, y claramente no es así porque cada persona tiene su individualidad, sea hijo biológico o no, el niño tiene su individualidad y hay que respetarla”, dijo Pocovi.

El equipo interdisciplinario, durante el proceso de evaluación, acompaña y asesora a los postulantes. “Lo fundamental es que la persona pueda llegar a tomar una decisión en base a información, no a creencias o supuestos”, sostuvo el psicólogo Matías Palomo.

Deseo genuino

“Nosotros instamos mucho a la gente a moverse desde realmente el deseo genuino de prohijar un chico que necesita una familia y no desde la lástima o una movilización que no lleva a nada. Es decir, la persona necesita tener recursos psicológicos suficientes como para poder llevar adelante un proceso de prohijamiento que no es justamente la lástima, ni la sensación de que el nene está solo. Hay gente que se presenta tras una noticia de un caso de un niño con alguna patología y por ahí no es genuino”, expresó Pocovi.

“La cuestión que tiene que ver con lo altruista no es buena. Esos procesos fracasan”, agregó Palomo.

Reunir la documentación para el trámite de guarda con fines de adopción no lleva más de seis día hábiles. No hay costos de patrocinio, sino que es una gestión personal.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con los teléfonos 0387 4258000 interno 7012 y 7016, por correo electrónico a rega dop2@justiciasalta.gov.ar o ir personalmente en la sede de la Secretaría Tutelar, en el Edificio Anexo I del Poder Judicial, ubicado en Av. Bolivia 4.671 - Ciudad Judicial de Salta.