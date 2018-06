Del Potro pone la mira en los octavos de final

Los argentinos Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman buscarán hoy un lugar en los octavos de final del torneo de tenis de Roland Garros, segundo Grand Slam, cuando se midan con el español Albert Ramos-Viñolas y el croata Borna Coric, respectivamente. Ambos partidos serán transmitidos por ESPN.

Del Potro, ubicado en el puesto seis del ranking mundial de la ATP Tour, jugará no antes de las 12 ante Ramos-Vinolas (36), a quien le ganó en la única vez que se enfrentaron: Wimbledon 2013, en el estadio Philippe-Chatrier. El tandilense, de 29 años, cuya mejor actuación aquí fue en 2009 (llegó a semifinales), alcanzó esta instancia tras vencer a los franceses Nicolas Mahut (116) y Julien Benneteau (62), en ese orden.

Por su parte, Schwartzman (12), quien ayer perdió en la segunda ronda de dobles junto con su compatriota Guido Pella ante los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah por 6-4 y 7-6 (7-4), se medirá con Coric (40) a las 6 de la mañana en la cancha número 18. El porteño, de 25 años, cayó con el croata en las dos ocasiones que jugaron: Winston - Salem 2015 y Marruecos 2017.

Schwartzman accedió a la tercera ronda después de superar sucesivamente al francés Calvin Hemery (130) y al checo Adam Pavlasek (185).

El Peque, quien juega su sexto Roland Garros consecutivo, tiene como su mejor labor la tercera ronda del año pasado.

Los otros partidos de hoy por el pase a octavos de final serán: el español Rafael Nadal (número uno del mundo, ganador de diez títulos y campeón defensor) ante el francés Richard Gasquet (32); el alemán Maximilian Marterer (70) frente al estonio Juergen Zopp (136); y el germano Mischa Zverev (64) con el sudafricano Kevin Anderson (7).

Y también lo harán el croata Marin Cilic (4) contra el estadounidense Steve Johnson (46); el italiano Fabio Fognini (18) ante el británico Kyle Edmund (17) y el estadounidense John Isner (10) frente al francés Pierre-Hugues Herbert (87).

Por su parte, la estadounidense Serena Williams continuará con su aventura particular. La ex Nº 1 mundial, caída al 451º de la WTA después de un año en el que apenas ha competido por su embarazo y posterior maternidad, se enfrentará a la alemana Julia Görges (11º). Otro duelo atractivo será el que mida a la checa Karolina Pliskova (6ª) con la rusa Maria Sharapova (30ª), ex número 1.