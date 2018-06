Martina Dominici, la nueva promesa del deporte argentino 

A los 16 años Martina Dominici se convirtió en la máxima medallista argentina en los presentes Juegos Odesur que se desarrollan en Cochabamba. La gimnasta consiguió seis medallas, una de oro en el all around individual, una de plata en el all around por equipos y cuatro de bronces en salto, barras asimétricas, piso y viga.

Entre sus numerosos éxitos hay que destacar que el título sudamericano en el all around individual llegó tras 20 años de búsqueda para la gimnasia artística argentina; además en esa final la juvenil derrotó a dos finalistas de los Juegos Olímpicos Río 2016.

“La verdad es que no me esperaba ganar tantas medallas porque fueron mis primeros Juegos y mi primer año de mayores. Vine a Cochabamba a buscar experiencia y lo tomé como un torneo más”, señaló la gimnasta nacida el 3 de enero de 2002 en la Ciudad de Buenos Aires.

La adolescente indicó además: “Estoy muy contenta con mis resultados, feliz es poco. Estoy muy orgullosa de haber podido aportar medallas para la Argentina”.

Sobre sus inicios en la disciplina relató: “Me colgaba de todos lados. Era inquieta. Y mi abuela me llevó al Círculo Gimnástico Norte, en Vicente López, me gustó la primera clase y me enganché. Después empecé a competir a los 7 u 8 años, y me federé a los 10. Me di cuenta de que me gustaba de verdad”

Por su parte la entrenadora de Dominici desde hace diez años, Agustina Mignone, destacó que la joven “tiene una fortaleza mental y una convicción de querer ir siempre para adelante”. “Lo que más destaco es la capacidad de creer en lo que le propongo y en ese camino estamos logrando cosas impensadas”, expresó, a la vez que dijo: “Si está enfocada, no hay resultado que me pueda sorprender”.

Dominici competirá ahora en los selectivos para el Campeonato Panamericano de gimnasia artística, en Lima y en el Mundial en Qatar.

Salteños en escena

Los deportistas salteños continuarán hoy su participación en la octava jornada de los Juegos Odesur. Los Leones disputarán su tercer partido en la competencia de hockey sobre césped; Federico Gómez forma parte del plantel argentino que ya venció a Uruguay y Venezuela y que hoy enfrentará a los dueños de casa desde las 12 en el complejo Félix Capriles.

En tanto, Lorena Alejandra Pascuzzi disputará las eliminatorias de squash a partir de las 10; la salteña debutará directamente en los octavos de final enfrentando a la ecuatoriana María Caridad Buenaño Araque. Otras tres jugadoras argentinas: María Antonella Flacione, Camila Grasso y Pilar Etchechoury.