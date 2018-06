Con la escencia de su pago, el Indio Rojas lanzó "Soy del monte"

Con la sencillez y la nobleza propia de quien crece fuera de las grandes ciudades y con el Pilcomayo “clavado” en el pecho, Lucio “Indio” Rojas continúa afianzándose en su carrera como solista y dejando huellas en su ya larga trayectoria musical.

Con la energía positiva que lo caracteriza, grabó en vivo su segundo material discográfico y su primer DVD: “Soy del monte”. El Tribuno al igual que diferentes medios del país fue invitado a presenciar este nuevo proyecto que comenzará a sonar para la próxima temporada de verano. “Es una emoción muy grande porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo en poder ensamblar este espectáculo con las imágenes y el sonido que queríamos. En este nuevo material hay un profundo protagonismo de la raíz folclórica”.

Arraigado en Anisacate, distante a unos 40 kilómetros de Córdoba capital, el Indio grabó su material en el Teatrino, un espacio con lo último en cuanto a tecnología se refiere, que Jorge -su hermano mayor y director de este proyecto musical- creó en un hermoso predio que tiene en su propiedad.

“Sentíamos que la frase tiene contenido, el disco anterior se llamó “Soy el Indio”, así que simplemente hemos plasmado todo sobre el lugar del cual venimos”, dijo el Indio en referencia al nombre de este nuevo material titulado “Soy del monte”.

Con un equipo de filmación digno de una producción de cine, el lugar estuvo repleto de seguidores llegados desde diferentes puntos del país que, tras participar de un sorteo fueron seleccionados para presenciar y actuar en la grabación del DVD. Con un plantel de músicos de primer nivel, Aniscate se vistió de fiesta y le hizo frente al frío al ritmo de zambas y chacareras chaqueñas.

Durante toda la grabación y con un recibimiento en el que no faltó nada por más de una hora se vivió una verdadera fiesta con un show de primer nivel.

“Con Los Carabajal grabé dos discos y tuve un aprendizaje maravilloso. Luego, cantar con Jorge fue algo con lo que desde chicos habíamos soñado los tres. Fue una etapa que nosotros solo la compartíamos en la casa cuando éramos chicos. Jorge nos decía hacé vos la segunda, vos Alfredo la tercera y la practicábamos allá, en la soledad del Chaco salteño”, expresó.



“Entendimos que esto es nuestra vida. Los tres estamos juntos hace ya muchos años. Aquí trabajamos el espectáculo de Jorge, de Los Rojas, el mío y después plasmamos todo en el estudio de grabación que esta acá al lado. Para nosotros todo esto sería imposible si no lo viéramos como un trabajo familiar”.

Con bailarines de primer nivel para contextualizar aún más cada chacarera chaqueña y con varios cambios de vestuario que daban una pequeña pausa de descanso para que Alfredo deleite al público con sus picardías y anécdotas sobre este largo camino musical que la familia Rojas emprendió ya hace más de diez años, la grabación fue impecable.

“La primera vez que me subí a un escenario fue en Salta capital y ahora será la primera vez que voy como solista”, dijo el Indio que el próximo viernes 20 de julio estará presentando “Yo soy del monte” en la Casa de la Cultura.

“Estaré eternamente agradecido de haber crecido en el Chaco salteño. Creo que la crianza de nuestros viejos nos dio el temple y la voluntad para que hoy podamos disfrutar lo que nos está pasando. Hubo etapas difíciles, pero hoy lo estamos disfrutando a pleno. El sentimiento por nuestra tierra, no tiene precio”.