La maestra jardinera se defiende de los ataques

En la semana del periodismo es válido reflexionar sobre el alcance de las publicaciones, sobre todo cuando subidas a la espectacularidad terminan atropellando trayectorias y destrozando los ánimos de gente que no ha tenido la oportunidad de ofrecer su campana de la historia que se difunde. Es el caso de Trinidad Páez, una maestra jardinera que lleva dos décadas dando la bienvenida a la vida escolar a miles de niños de Salvador Mazza y de Yacuiba en la escuela República de Bolivia. Esta semana un medio de la ciudad fronteriza la acusó de encerrar a los chicos en el baño y de ser "conflictiva y de mal carácter". La raíz de esta publicación, que fue una bomba en la vida familiar y laboral de la jardinera, tuvo como protagonistas a dos madres que se quejaron por distintos motivos. Una dijo que su hijo fue encerrado en el baño y la otra la culpó de no integrar a su niño.

Trinidad Páez conversó con El Tribuno y detalló lo ocurrido: "Estoy destruída anímicamente por dos situaciones que me exceden. Una es de un niño que no se adapta en sala de 5 y ya en sala de 4 tenía los mismos problemas, iba con pañales y la madre lo retiró a mediados de año porque no se adaptaba. El año pasado la misma mamá denunció a la maestra de sala de 4 de maltratarlo, lo mismo que ahora hace conmigo. Ella vino el viernes de la semana pasada y quería quedarse con el niño en la sala y eso no es lo correcto, le dije que le pidiera permiso a la directora. El lunes fueron juntas la mamá y la directora a observar al niño, y la directora le sugirió a la mamá que lo haga ver con profesionales. El martes la mamá se presentó en el jardín con la periodista Camacho, vecina de ella, y filmó la sala. Yo le pedí a la periodista que se retire y me preguntó si tenía algo para decir y la verdad que nada, porque nunca discutí con ningún papá. Eso fue todo en este ca so".

Con respecto al encierro, Trinidad contó: "Otra señora dijo que yo encerré a su hijo en el baño y es mentira. Lo aclaré con la mamá, que pudo comprobar que la puerta del baño tenía roto el picaporte, aunque hay otra puerta en el baño que da para la otra salita de jardín. El chiquito se asustó, pero es muy distinto lo que pasó a decir que yo lo encerré. Y aclaro que el niño viene feliz al jardín y no tiene ni una sola falta".

En una reunión con la directora de Primaria y la directora de Nivel Inicial, ambas madres le pidieron disculpas a la maestra Trinidad Páez por el daño ocasionado, del que se colgaron personas malintencionadas que buscan desprestigiar a la escuela República de Bolivia y a una docente que, según dijo la directora, "es excelente en su labor diaria".

Incluso en la reunión las directivas les ofrecieron a las madres cambiar a sus niños de turno y de maestra, y ninguna aceptó, al contrario, dijeron que los chicos están bien con la docente vilipendiada.

A su favor, Trinidad Páez comentó que "los chicos de mi sala no faltan, la directora dijo que respeta y valora mi trabajo, que los chicos están bien preparados para primer grado, tanto que mis alumnos representaron a la escuela y al nivel inicial de Salvador Mazza en la feria de ciencias provincial".

Finalmente dijo: "Entiendo que no todo el mundo me tiene que querer, pero dañarme es otro tema. Acá es difícil la situación porque es zona de frontera y muchos chicos viven en Bolivia y estudian en Mazza, y cuando yo les reclamo algo, como que valoren la bandera argentina, participen en los actos, se molestan, pero es lo que corresponde. Yo nunca maltrataría a un niño".