Las ventas del Día del Padre se congelan por la falta de efectivo

El próximo 17 de junio se celebra el Día del Padre, y si bien los comercios locales ya muestran en sus vidrieras las promociones y ofertas, las ventas no se están concretando.

Los comercios dedicados a la indumentaria, electrónica, telefonía y dulces especiales siguen sin poder atrapar a los clientes que pasan, preguntan y miran pero no compran. Desde algunas empresas nacionales dedicadas a la comercialización de ropa destacaron que las ventas están frenadas desde hace meses.

"Antes no podías ver la vereda de enfrente por la cantidad de gente que circulaba en la peatonal. Ahora puedo ver hasta los carteles con los precios", destacó Silvia Barroso, mientras doblaba y acomodaba los jeans en las estanterías.

En el comercio donde trabaja, un pantalón para hombre se puede encontrar desde 980 pesos, mientras que una camisa parte desde los 790 pesos y un buzo desde los 890 pesos.

En la calle, Graciela López mira la vidrieras y, ante la consulta de El Tribuno, afirma que no sabe qué comprará. "Con algunas tarjetas tenés hasta tres cuotas sin interés, pero en las tiendas un jean está casi a mil pesos, mientras que en la feria lo compras a 500 o 600 y, en Perico, a la mitad", contó la mujer, al mismo tiempo que analizó que en esos casos la compra solo es de contado.

Ferias

Cuando Graciela hace mención a Perico se refiere a los comercios de la localidad que lleva este nombre en la vecina provincia de Jujuy. Muchos comerciantes e incluso familias están viajando una hora y media a esa ciudad, distante a 40 kilómetros de Gemes, y adquieren jeans para hombres a 250 pesos, camisas desde 200 pesos y camperones desde 450 pesos. Y si bien se suma el costo del pasaje en colectivo o en remise, muchos salteños se están inclinando por esta opción porque el dinero no les alcanza. Belén García trabaja en un local de ropa de la peatonal Alberdi desde hace cinco años. Afirma que, si bien el año pasado las ventas fueron bajas, parece que este año la situación está peor.

Sobre el comportamiento de sus clientes, Belén afirmó que muchos tienen miedo de gastar porque no saben cuánto dinero necesitarán cuando lleguen las boletas de los servicios.

Abigail también es empleada de comercio y destacó que el año pasado pudo comprarse borcegos. "Este año saqué todo el calzado del año pasado y no compré nada. Me aumentaron el sueldo a principio de año, pero también aumentó mil pesos la guardería en la que dejo a mi nena. O sea, pago más de lo que me aumentaron y así, todo", expresó.

Analizan los pagos con tarjetas de crédito

En una de las galerías de la peatonal Alberdi, madre e hija paran a ver las gorras y boinas para el Día del Padre. Allí las boinas de tela de corderoy están a $150, mientras que las de lana están entre $100 y $120. Miran, analizan la calidad y anuncian que volverán otro día, no sin antes preguntar si reciben tarjetas de crédito.

Analía Vásquez destacó que en las ferias los precios pueden ser un poco más accesibles, pero no se puede comprar a crédito ni con tarjetas de débito.

Los bombones pueden ser una buena opción para un papá dulcero. En el centro comercial de Salta varios locales dedicados a los chocolates artesanales ya ofrecen sus productos. Una paleta en forma de corazón, que reza “Para papá”, tiene un costo de $30. En la misma estantería se puede ver una caja con cinco bombones rellenos de chocolate, en una delicada caja a $120.

Pero, si se quiere que los bombones se compartan, se puede elegir una caja con 12 unidades a $250.

En este caso las compras también pueden hacerse con tarjeta. En un solo pago se respeta el precio de contado, mientras que en tres cuotas hay que afrontar un incremento del 6%.

Los celulares, no tan accesibles

En los locales de electrónica, la mayoría de consultas son sobre el precio de los celulares que, en algunas marcas, tuvieron un incremento del 30 por ciento la semana pasada. Según los vendedores, podrían volver a subir en los próximos días un porcentaje similar. Los nuevos modelos en celulares que cuentan con 3 GB de memoria RAM y con una capacidad de almacenamiento de 16 o 32 GB rondan los 10 mil pesos si el pago se hace de contado.

En el caso de hacer el pago en 12 cuotas o más, el incremento es del 35 por ciento. Si se busca un celular de gama media o baja, los precios pueden ubicarse entre los 5 mil y 7 mil pesos.

En los locales de empresas telefónicas las unidades de venta disponibles son de entre 7 y 9 modelos, que se promocionan en 18 cuotas sin interés. Sin embargo, en las ventas por internet los mismos modelos tienen un costo de 8 mil pesos de pago contado, que sube a 10 mil con los planes de 18 cuotas sin recargo y con abono fijo.

Entre los productos de línea blanca que se pueden encontrar en las casas de electrónica y que también están entre los más buscados, la lista está encabezada por las máquinas de afeitar, de cortar el pelo y las cafeteras.

En este último caso los modelos se venden desde 1.000 pesos hasta 5 mil, en 6 cuotas sin interés, con algunas tarjetas de crédito que mantienen las promociones para este tipo de productos.

Las herramientas se suman a las propuestas, para quienes analizan el regalo del Día del Padre como una inversión.

Así, un supermercado de la ciudad ofrece como opción una amoladora, una taladro y un calentador térmico a 4 mil pesos.