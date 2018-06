Los periodistas celebraron y plantearon la complejidad de su labor en la frontera

Trabajan en una de las zonas más difíciles de toda la provincia ejerciendo un oficio que posiblemente los expone más que al resto de sus vecinos: hacer periodismo en Salvador Mazza podría decirse que no es para cualquiera porque como lo explica el periodista deportivo Máxi Bonilla "nada puede quedar ajeno a la situación social, trabajando con información en una zona de frontera tan particular como es la de Salvador Mazza".

El sábado en la mañana los periodistas de diferentes medios que trabajan en la siempre convulsionada localidad, se reunieron invitados por el intendente Rubén Méndez para compartir un lunch en el complejo deportivo municipal.

Dificultades permanentes

Lucio Segundo trabaja en una radio FM y en un canal de la televisión por cables local, hace más de 20 años que desempeña esta tarea y es en la zona uno de los pocos periodistas que puede considerarse estudioso del folclore y la cultura nativa, más allá que diariamente trabaja llevando toda la información.

"La situación en la zona es difícil por muchos aspectos, entre ellos el tema económico. Perduramos en el tiempo como en mi caso, porque cada día le pongo todas las ganas para llevar la información a los oyentes, los movileros hacen un gran aporte pero realmente no es sencillo trabajar en este lugar".

Acotó: "Sabemos que lo fundamental es la información y pretendemos que los que nos siguen en la radio y el canal escuchen un buen programa y que nosotros podamos ofrecer un buen producto. Yo digo que trabajar en esta zona implica agudizar el ingenio, reinventarse cada día. El auspicio de los comercios es escaso a pesar de que por estar tantos años al aire, tengo quienes acompañan mi propuesta no solo de Salvador Mazza sino también de Aguaray y de Tartagal".

"Si bien el movimiento económico y comercial del otro lado de la frontera es muy grande, ellos prefieren apoyar a los medios de Yacuiba y San José de Pocitos que por supuesto también son muchos", dijo.

Lucio expresó: "Nuestra norma como comunicadores es informar pero a la vez respetar a las instituciones que es lo más sólido que nos queda en lugares tan alejados como nuestro pueblo. Estamos en una zona donde los que conforman las fuerzas de seguridad son muchas personas y creo que en ningún lugar de la Argentina hay tantos, policías provinciales, gendarmes y policías federales trabajando prácticamente todos juntos en la lucha contra el delito".

"Cruzando el puente internacional tenemos periodistas que hacen el mismo trabajo nuestro y con quienes mantenemos amistad y una relación permanente pero la verdad es que las diferencias más notables no las tenemos con los colegas del otro lado de la frontera sino con algunos compañeros de la propia Salvador Mazza que tienen otra forma de hacer periodismo que yo no comparto. La noticia, la información es algo serio y más lo es el respeto que debemos tener por quienes nos escuchan; la credibilidad es algo que no se negocia y es por eso que podemos hacer campañas solidarias porque seguramente somos confiables". reflexiona Lucio.

Ser tenidos en cuenta

Ramiro Marques es otro periodista de Salvador Mazza que trabaja en la FM Vida y que hizo un alto en su actividad "para compartir con los colegas de los medios de comunicación locales. Si tengo que referirme a las dificultades que tenemos al hacer nuestro trabajo, me preocupa la falta de acceso que tenemos a la información por parte de las fuerzas de seguridad que sabemos, en forma permanente están haciendo procedimientos y operativos".

Agregó: "A nosotros que somos de acá se nos dificulta acceder a la información cuando debería ser diferente y no tener que enterarnos por medios de otros lugares lo que está sucediendo en nuestro pueblo o en la frontera. De todos modos nunca nos quedamos de brazos cruzados y estamos atentos a todo lo que sucede que es mucho porque lo particular de esta zona es precisamente que los hechos se producen a toda hora del día".

"Mantengo una muy buena relación con los colegas del lado boliviano hasta los de la localidad de Villamontes con quienes compartimos las informaciones. La particularidad de los medios de comunicación del vecino país es que comparado con nosotros cuentan con equipos de tecnología más avanzada pero de todas maneras, en Salvador Mazza tratamos de hacer el mejor trabajo que podemos", remarcó Ramiro.