Promueven estrategias de venta

Desde la CAME difundieron un plan de acción para atrapar a los clientes con ofertas, promociones y premios para el Día del Padre.

Las ventas del Día del Padre no están generando las ganancias esperadas ya desde el año pasado. El 2017, la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME) difundió que las ventas habían cerrado un 3,6 por ciento por debajo con respecto a la misma festividad del año pasado. Frente a esta situación, desde la CAME se lleva adelante un plan de marketing para que los empresarios logren a atrapar a los clientes, que están más reacios a comprar que en años anteriores.

Mientras la falta de efectivo y de crédito en las tarjetas complica la situación, desde la CAME impulsan acciones de lo que se denomina "marketing emocional". Entre los fundamentos para seguir este camino advierten que las marcas están apostando a vincular con los sentimientos estas fechas significativas para fidelizar a los clientes.

Otra de las acciones posibles a seguir es marcar en los productos de venta los diferentes estilos de padres. De esta forma, se promueve la venta de productos que tengan que ver con distintos gustos y formas de vida.

Los publicistas de la CAME promueven la idea de hacer foco en grupos específicos de consumidores y generar conexiones emocionales.

La idea es que todos los comercios tengan una imagen alusiva a la fecha especial, y no solo la marca del local. Por ejemplo, se pueden usar frases relacionadas en las bolsas como "No todos los superhéroes usan capa".

Redes sociales y packs

Otra de las estrategias de venta es el uso de las redes sociales y la promoción de sorteos y concursos por este medio.

Una de las propuestas es la de organizar un concurso de fotos para que los visitantes tomen una imagen en el comercio y participen con el hashtag #parapapá.

Las fórmulas de los packs especiales también están dentro de las propuestas de trabajo. Desde la CAME promueven la venta de varios productos juntos y no por separado, además de destacar que el precio es más accesible de esta manera.

Otra opción son los descuentos o incentivos, como las ventas hasta la cero hora, que se llevaron adelante durante las fiestas de fin de año en algunos centros comerciales de Salta.

En junio del año pasado la provincia fue una de las pocas que había logrado mantener las ventas con respecto a 2016.

Desde la Cámara de Comercio de Salta destacaban que el movimiento por el Día del Padre había sido estable, siendo los rubros de indumentaria, perfumería y música los que mejores resultados tuvieron.

Ropa deportiva y calzados habían experimentado una leve caída. Los comercios locales habían tenido una fuerte competencia en la venta callejera, que este año también se siente fuerte.