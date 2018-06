Juventud y Gimnasia, por la cima en el Regional juvenil

El factor climático le hará un guiño a la plena jornada dominguera por la quinta fecha del torneo Regional del NOA, en el cual las categorías juveniles de los principales equipos de la provincia tienen la oportunidad de confraternizar y de medirse en un plano mucho más competitivo ante sus pares de las vecinas provincias.

Es que se presagia para hoy un domingo a pleno sol, con elevadas temperaturas, en el que la familia podrá disfrutar de una amena y agradable jornada de fútbol para alentar a aquellos que constituyen el futuro del hoy alicaído fútbol salteño.

Mientras Central Norte gozará de su jornada libre y aguardará expectante por resultados externos que lo favorezcan para no quedar relegado de los primeros lugares de las posiciones en la categoría sub-15, son Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro los que gozarán del protagonismo en partidos en los que arriesgarán su sitial en lo más alto de la tabla de méritos.

El santo, líder absoluto en el sub-15, buscará nutrirse de una victoria que lo mantenga en la cima cuando reciba en el Honorato Pistoia a Mitre de Santiago del Estero, desde las 9.30. En segundo turno, a las 11.30, en el mismo escenario, el sub-17 antoniano pujará por salir del fondo ante el mismo rival.

Y a las 13.30 el santo intentará arrebatarle el privilegio de la punta a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Para ello debe ganar y aguardar por una derrota del lobo jujeño, que recibirá en el predio Papel NOA a Ñuñorco de Monteros a las 13 (a las 9 jugarán los sub-15 de ambos equipos y a las 11 los sub-17).

Por su parte, Gimnasia y Tiro también tendrá mucho por jugarse, ya que en el sub-17 comparte la punta del torneo con San Martín de Tucumán (ambos con 9 unidades) y ambos se enfrentarán en el choque de mayor voltaje del día, a las 12, en el predio de Limache.

En idéntico horario, pero en otra de las canchas del complejo albo de zona sur de nuestra capital, millonarios y cirujas se verán las caras por el sub-15.

Y por la categoría sub-19, Gimnasia y San Martín animarán a las 14 el pleito del último turno. Allí, los santos tucumanos buscarán, al igual que Juventud (ambos con 7 puntos), arrebatarle la cima a Gimnasia de Jujuy (9).

Por su parte, el otro representante salteño, Pellegrini, buscará hacerle fuerza al complicado Central Córdoba de Santiago del Estero en el “Mamita” Cáseres del adoquinero. Los sub-15 jugarán a las 9.30, los sub-19 a las 11 y los sub-17 a las 14.



Regional del NOA

5º fecha

Juventud vs. Mitre (SdE)

Estadio: Honorato Pistoia

Sub 15: a las 9:30

Sub 17: a las 11:30

Sub 19: a las 13:30

Gimnasia vs. San Martín (T)

Estadio: Gimnasia y Tiro (Limache)

Sub 15: a las 12

Sub 17: a las 12

Sub 19: a las 14

Pellegrini vs. Central Córdoba. (SdE)

Estadio: “Mamita Cáseres”

Sub 15: a las 9:30

Sub 19: a las 11

Sub 17: a las 14

Gimnasia (J) vs. Ñuñorco

Estadio: Papel NOA (Jujuy)

Sub 15: a las 9

Sub 17: a las 11

Sub 19: a las 13

