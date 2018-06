Vettel ganó el GP de Canadá y es el nuevo líder de la Fórmula 1

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dominó con autoridad y se impuso este domingo de punta a punta en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, en el marco de la séptima competencia del calendario anual de la máxima especialidad automovilística. El tetracampeón mundial de la categoría (2010, 2011, 2012, 2013) encabezó las posiciones en las 70 vueltas de la carrera disputada en el autódromo Gilles Villeneuve de la ciudad de Montreal.

The moment Sebastian Vettel capped off a stunning weekend in Montreal



✅ Pole position

✅ Led every lap

✅ 50th race win

✅ Championship lead#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/TqIbuTNsOR