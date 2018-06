Gimnasia y Tiro dio batalla en el Gigante y se mantiene en la cima

Sigue marcando la diferencia. Gimnasia y Tiro no se detiene y continúa dominando las posiciones, pese a que frenó su buen andar al igualar con Cachorros 0 a 0, en uno de los partidos que se jugaron por la novena fecha del torneo anual que organiza la Liga Salteña.

El albo sumó un punto valioso en el Gigante del Norte, que le permite mantener el liderazgo del certamen doméstico.

Tal como se lo esperaba, el duelo fue muy parejo, ambos equipos se repartieron el protagonismo y estuvieron cerca de ponerse en ventaja, sobre todo el tricolor. A los 29 minutos de la primera mitad, Leo Cruz de penal, dejó pasar la oportunidad de abrir el marcador, ya que Facundo Abraham, arquero albo, desvió el remate en una polémica acción.

El “uno” de Gimnasia estaba posicionado de forma ilícita en el arco, cuando el delantero del Cachorros se disponía a ejecutar el penal. El árbitro (Federico Benítez) no se percató, tampoco lo hizo el línea dos, Alejandro Tapia. Groso error.

La terna arbitral debía haber anulado la acción.

El empate le sentó bien a ambos equipos, sobre todo al albo porque se mantiene invicto y como único líder.

En el estadio Dr. Luis Güemes, Peñarol dio la nota de la jornada al aplastar a Dep. Atlas por 9 a 2.

El mirasol abrochó una gran victoria que le permite escalar posiciones.

Atlético Libertad, en su reducto, reaccionó en el complemento y logró igualar con Central Norte 1 a 1.

El cuervo se puso en ventaja por Iván Carrizo, pero Enrique Elías le arruinó la fiesta al convertir la paridad definitiva.

En el oeste, Sanidad logró sobreponerse de un mal momento y se quedó con la victoria frente a Vª Primavera por 3 a 1.

Luis Ramos, Darío Pinto y Matías Ramos marcaron para el enfermero, mientras que el descuento para el gallito llegó por Sergio Chávez.

Cabe destacar que el sábado a la noche, San Antonio y San Martín no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1.

Por último, mañana completarán la jornada Juventud y San Francisco que se enfrentarán en el Fray Honorato, a partir de las 16.



Los resultados:

Pellegrini 0 - Mitre 1

Humberto Villanueva

Camioneros 3 - Salta 2

San Antonio 1 - San Martín 1

Marcos Navarro - Matías Manzará

Gimnasia 0 - Cachorros 0

Vª Primavera 1 - Sanidad 3

Sergio Chávez - Luis Ramos, Darío Pinto, Matías Ramos

Atlas 2 - Peñarol 9

Ricardo López (e/c), Nicolás Carabajal - Darío Galván (3), Néstor Toledo, Agustín Gallo, Diego Rivera, Iván Say, Eduardo Trigo

Libertad 1 - Central Norte 1

Enrique Elías - Iván Carrizo

Mañana, a las 16

Juventud vs. San Fco.

Estadio: Fray Honorato



Las posiciones:

Equipos J G E P GF GC Pts.

Gimnasia 8 7 1 0 31 4 22

Cachorros 9 6 3 0 17 6 21

Mitre 8 6 1 1 22 13 19

Sanidad 8 5 0 3 21 11 15

C. Norte 9 4 3 2 14 14 15

Peñarol 8 4 2 2 22 11 14

Juventud 8 4 2 2 19 10 14

Primavera 9 4 2 3 17 13 14

Camioneros 8 3 3 2 17 16 12

Pellegrini 8 3 2 3 11 12 11

San Martín 8 3 1 4 13 14 10

Atlas 8 3 0 5 13 27 9

S. Antonio 8 2 2 4 13 12 8

Atl. Salta 9 2 0 7 16 33 6

Libertad 8 1 2 5 6 17 5

S. Francisco 7 0 0 7 5 19 0

Unión 7 0 0 7 3 21 0

la que viene (10° fecha)

Sanidad vs. S. Antonio

San Martín vs. Juventud

San Fco. vs. Atlas

Peñarol vs. Camioneros

Atl. Salta vs. Libertad

C. Norte vs. Pellegrini

Mitre vs. Gimnasia

Cachorros vs. Unión