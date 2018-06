Petracchini, el más rápido entre los salteños en Río Cuarto

El autódromo de Río Cuarto fue testigo de la actuación de varios pilotos salteños, que compitieron tanto en Turismo Pista Clase 3, Case 1, como así también en el TC2000. El mejor ubicado fue Lucas Petracchini, quien terminó quinto y se subió al podio en TPC 3.

“Petra”, logró quedarse con el duelo de comprovincianos, ya que llegó apenas por delante de Esteban Cístola, que se quedó con el sexto lugar en la misma categoría.

“Estoy muy contento, pudimos revertir esa racha negra que teníamos de no poder terminar las carreras. Venimos de tres fechas en las cuales fuimos protagonistas y por una cosa u otra, no llegábamos a la bandera a cuadros.

Se nos dio y esto es mérito de todo el equipo que trabajó un montón, sumamos puntos que era lo importante y ahora pensamos en seguir mejorando y trabajando para lo que vendrá”, sostuvo el piloto que se subió al podio.

Además, en el puesto 13, finalizó Alfredo Lestard y más atrás, en la ubicación 22, terminó Pablo Vuyovich.

En Turismo Pista Clase 1, no hubo una buena actuación de Eduardo Moreno, que no clasificó y Francisco Coltrinari que no corrió.

En el mismo autódromo, cerró la jornada el TC2000, con la presencia de Gregorio Conta (hermano de Facundo, el piloto de Súper TC 2000), quien se quedó con la decimaquinta ubicación.