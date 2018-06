Los hinchas argentinos ya se hacen sentir en Moscú

Donde esté la Selección Argentina siempre habrá hinchas apoyándola. Más si se trata de un Mundial como el que se viene, donde las expectativas se renuevan. Los hinchas argentinos ya se hace sentir en Moscú con sus cantos, bombos y platillos que reflejan ese aliento que no cesa. En el subte y en un paseo de la capital rusa se reunieron este lunes los fanáticos que esperan con ansias el debut contra Islandia del próximo sábado. Los hinchas argentinos coparon las calles de Rusia y las hicieron explotar con un nuevo tema que pegó muy fuerte y que promete generar una motivación extra para los dirigidos por Jorge Sampaoli.

Argentina fans getting in the party spirit in Russia

