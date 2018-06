Video: Con un apretón de mano, Trump y Kim Jong-Un dieron inicio a una cumbre histórica

Donald Trump y Kim Jong Un celebran este martes un encuentro histórico y hasta hace poco inimaginable tras décadas de tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang. Trump ya está en el hotel donde se reunirá con Kim, que también arribó hace instantes. La caravana de Trump entró al Hotel Capella a las 8:13 de la mañana del martes (hora local).

Los dos hombres, de recorrido y estilos radicalmente distintos y con más de 30 años de diferencia, tienen cita en Singapur.

El esperado apretón de manos entre el presidente estadounidense y el dirigente norcoreano, previsto a las 09H00 (01H00 GMT) en un hotel de lujo, será observado por millones de personas en todo el mundo y tendrá un lugar en los libros de historia.

Ambos líderes tendrán luego una entrevista a solas, antes de un encuentro con sus equipos respectivos y una comida de trabajo.

Pero, a pesar del espectacular acercamiento diplomático de los últimos meses, persisten numerosas incógnitas respecto a la cumbre entre los dos dirigentes.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!