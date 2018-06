En el inicio de la recta final la idea del técnico es atacar

Pensando en el debut del sábado, la Selección no para. La práctica de ayer fue con público. Messi acaparó todo.

No hay tiempo para improvisar. El seleccionado argentino realizó ayer su primer doble turno en suelo ruso con una mañana dedicada a Islandia, el rival del debut, y una tarde festiva con práctica abierta a los aficionados que quisieran darse cita en el bucólico Centro de Entrenamiento de Bronnitsy, donde como siempre el más requerido fue Lionel Messi, que ejercitó las piernas a primera hora en el equipo ofensivo que armó Jorge Sampaoli, y las manos en el segundo, cuando debió firmar autógrafos por doquier ante el fanatismo de los hinchas.

Para sacarle el jugo entonces al análisis futbolístico sirvió el entrenamiento matutino, que por esa precisa razón estuvo cerrado a la prensa, mientras que en el segundo, obviamente abierto, se pudo observar también algo archiconocido como lo es la devoción de todo el mundo, no solamente los argentinos, por el capitán Messi.

El comienzo de la semana final, la que abre la hora de la verdad irremediablemente, luego de la práctica cerrada del domingo, regenerativa y condicionada por la lluvia, encontró muy activo al casildense, que después de algunos rodeos parece apuntar decididamente a un equipo ofensivo con la idea de hacer primera en las tres manos de la fase inicial con rumbo a octavos de final.

Sampaoli viene manejando cada vez con menos disimulo desde que llegó a la Selección es la de jugar con un solo “nueve”, copiando a uno de sus antecesores inmediatos como Gerardo Martino. Pero, también como su comprovinciano “Tata”, no es centrodelantero un nombre al azar, sino que es puntualmente Sergio Agüero.

Con ambos, además de Marcos Rojo como segundo marcador central y Maximiliano Meza aprovechando su oportunidad ante la sentida ausencia del lesionado Manuel Lanzini, este lunes previo al feriado nacional que mañana se vivirá en este país, cuando como cada 12 de junio se celebra el “Día de Rusia”, el técnico, al que se lo ve tan activo como serio en las prácticas, empezó a perfilar el equipo para el debut.

Y este se conformaría con Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Maximiliano Meza, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso y Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

“Felices los 22”, porque empataron

En la práctica ayer el DT metió presión con una actuación elogiable de Pavón, en la que convirtió dos goles, con un tacazo muy atractivo el segundo, para el empate final 2 a 2.

En 10 contra 10, en donde el que sumaba primero se le incorporaba un jugador, Messi fue el “comodín”. Se sumó a la primera decena, con Caballero; Mercado, Otamendi, Mascherano, Acuña; Biglia, Lo Celso; Meza, Pavón y Agüero, y la segunda con Franco Armani (luego Guzmán); Ansaldi, Fazio, Rojo, Tagliafico; Salvio, Enzo Pérez; Di María, Dybala; e Higuaín. Y al final, “felices los 22”, menos Éver Banega, que sigue “entre algodones”.