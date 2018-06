Un mural sobre la diversidad sexual desató la polémica en General Güemes

Un dibujo realizado por estudiantes de nivel secundario, en el marco de un encuentro por la diversidad de género organizado por la Dirección de la Mujer de la ciudad de Gral. Güemes, en forma conjunta con el área de la Diversidad y la Dirección de la Juventud, fue borrado por un vecino, quien no estuvo de acuerdo con las imágenes que fueron pintadas para expresar el mensaje sobre la diversidad.



El encuentro tuvo lugar la semana anterior y su objetivo fue generar conciencia y sensibilización sobre la diversidad sexual e identidad de género. Para cumplir con el objetivo se invitó a estudiantes secundarios para que expresen una idea sobre el tema por medio del dibujo y la pintura.

Muro del ferrocarril

El lugar elegido para realizar los murales fueron las paredes del ferrocarril Gral. Belgrano ubicadas sobre calle Alem. Varios murales fueron realizados con un mensaje sobre la diversidad de género, pero uno en particular causó un cierto malestar en buena parte de la comunidad güemense.

Se trata de un mural donde se veían cuerpos desnudos de hombre, mujer y transexuales, tomados de la mano representando la unidad.

No hubo repudio ni expresiones masivas en contra, a pesar de las opiniones en contra, pero un vecino tomó la decisión de borrar el mural con una pintura de color naranja.

Este accionar generó cierta polémica en buena parte de la sociedad porque se discutía si se trató de un ataque a las personas del colectivo LGBT o de una reacción hacia las imágenes representadas en el mural.

Sobre el hecho la directora de la Mujer expresó: “Nos causó mucha pena porque vemos que falta mucha concientización en la gente, algún día se deberá aceptar que estos cuerpos existen. De todas formas estamos pensando en realizar el mural en otro lugar, no queremos polemizar, simplemente educar sexualmente”.

Otra de la persona que se manifestó en contra del ataque al mural fue la Dra. Susana Salomón, quien dijo que “lo que no se conoce no se entiende y entonces se tapa, les enseñamos a nuestros hijos a no discriminar pero le pasamos pintura a lo que no nos gusta, mucha hipocresía en esta sociedad”.

Hubo varios murales pintados haciendo referencia al tema de la diversidad, pero solo uno fue tapado, por lo que no se trató de un ataque a las personas LGBT, sino hacia las imágenes utilizadas y que fueron realizadas frente al lugar donde funciona un jardín maternal.

“Yo respeto a las personas trans, tengo algunos amigos que lo son, pero sinceramente las imágenes me parecieron muy grotescas, hubo otras muy bonitas pero ésta en particular no me gustó”, manifestó la vecina Nancy P.

“Se equivocaron con las imágenes, pueden enseñar y expresarse como lo deseen en un ámbito privado, pero en la vía pública deben mantener un cierto respeto. Todo está bien con la concientización y enseñanza sexual, pero se deben cuidar las formas”, manifestó a su turno Blanca Q.