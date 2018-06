Robbie Williams “abre” la Copa del Mundo

El británico Robbie Williams actuará en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en el estadio Luzhnikí de Moscú, justo antes del partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, según ha confirmado la FIFA.

Al cantante se le unirán la soprano rusa Aida Garifullina y Ronaldo, un ícono del fútbol brasileño.

“Estoy muy contento y emocionado de regresar a Rusia para una actuación tan única”, contó al respecto Williams, autor de la irónica canción “Party Like a Russian” (Diviértete como un ruso).

“Hice mucho en mi carrera, y la apertura de la Copa Mundial de la FIFA ante 80.000 aficionados en el estadio y varios millones en todo el mundo es un sueño de la infancia. Invitamos a los fans del fútbol y de la música a pasarlo bien con nosotros en Rusia, tanto en el estadiio como sintonizándonos en sus televisores”, dijo. De acuerdo con la FIFA, la ceremonia de apertura tendrá lugar mucho más temprano de lo habitual, solo 30 minutos antes del inicio del partido inaugural. Asimismo, aún no se ha mencionado la presentación de “Live It Up”, la canción oficial del Mundial 2018, con el actor estadounidense Will Smith, el cantante colombiano Nicky Jam, y la cantante kosovar Era Istrefi.

El espectáculo será producido por Pervy Kanal (Canal Uno) de Rusia. Conceptualmente es desarrollado por Félix Mijáilov, quien dirigió el sorteo preliminar de la Copa del Mundo en 2015.

“La acción se extenderá más allá del estadio, abarcando la ciudad y el área alrededor del estadio Luzhnikí. El codirector de la ceremonia de apertura será el expatinador ruso Ilya Averbukh, quien agregará un nuevo colorido al espectáculo en el campo. Y, por supuesto, nuestro espectáculo será sobre fútbol y amor”, detalló Mijáilov.

Con dos Copas del mundo

El maestro de ceremonias del acto inaugural será un exfutbolista, exjugador del Real Madrid y bicampeón de la Copa del Mundo (1994-2002) Ronaldo Nazário. “El partido inaugural siempre es muy simbólico; es ese instante en que te das cuenta de que el gran momento que llevabas cuatro años esperando, como jugador o aficionado, por fin ha llegado. Nadie sabe qué pasará en las cuatro semanas del campeonato, pero todo el mundo está seguro de que será memorable”, dijo.

Y señaló: “Después de tanto trabajo, de repente todo el mundo se reúne para celebrar su amor por el fútbol. Lo sentí en Brasil hace cuatro años y ahora estoy feliz de compartir esta emoción con los rusos también”.

Dueto con una soprano

El show será completo, ya que el exintegrante de Take That hará un dueto con la soprano rusa Aida Garifullina. Ella se unirá a Williams y Ronaldo y ayer, contagiada con el espíritu futbolístico, la solista de la Ópera Estatal de Viena publicó un video en su cuenta de Instagram donde muestra su “trucos” con una pelota.



También expresó su orgullo por participar en la fiesta más importante del fútbol: “Nunca me imaginé formar parte de este gran fiesta, de una Copa del mundo en mi propio país. La ceremonia de apertura es siempre un momento simbólico muy importante”, agregó.

La cantante de 30 años se hizo famosa por sus actuaciones en el renombrado Teatro Mariinski de San Petersburgo y trabaja actualmente en la Ópera Estatal de Viena.

Timbre claro, color cristalino, agudos desenvueltos y grácil coloratura, además de belleza, se unen a su personalidad desenfadada y elegante, esta joven incluso ha debutado en el cine, junto a la Meryl Streep en el filme “Florence Foster Jenkins”.