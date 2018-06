Esta noche, los caminos del blues y el corazón azabache de Fran Molins

Daniel Sagárnaga

El Tribuno

Cumpliendo con la primera fecha del Fondo Emergente, esta noche a las 21.20, en la sala Mecano de Casa de la Cultura, Caseros 460, Fran Molins y la Dale Chamé Experience, presentan “Azabache”, segundo disco del saxofonista.

El Fondo Emergente, busca la promoción, difusión y fortalecimiento de los proyectos ganadores del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural que brinda la Provincia.

La Dale Chamé Experience es la banda que, liderada por el saxofonista Francisco Molins, pasea por el blues, el funk y el rock. Está integrada por Miguelo Luna en guitarra, Pablo Vaca en saxo alto, Matías Canavidez en bajo, Diego Vilte en batería y Rodolfo Avellaneda en teclas.

El recital de esta noche, es un adelanto del disco “Azabache”, proyecto ganador del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2016. Reconocido en el medio no sólo como músico, sino como buena persona, varios instrumentistas se han convocado para subir al escenario esta noche de estreno y acompañar a Molins en la presentación de “Azabache”. Así estará la conocida Danny Zunino en contrabajo, Elisea Valdez en flauta traversa y el cantante de Perro Ciego, Marcelo “Salchi” Dique en voz y guitarra.

“El disco que sale el mes que viene, tiene el nombre de mi saxo: Azabache. Obvio que también por se llama así por Central Norte. Hay otra divagación, pero difícil de explicar aquí”, se ríe Molins.

El saxofonista que reside entre Salta y Córdoba, señala que “en este disco metí tal vez un poco más de funk. Blues hay mucho. Y una copla y un tango, porque son canciones que también me identifica. Sobre todo la copla, que está dedicada a La Caldera. Sentía que esas canciones debían estar más que nada para darle otro tinte al disco, para escapar de la monotonía de un sólo género. Y me siento muy a gusto con el hecho de expandir un poco mi sonoridad. Pero bueno: estamos en la búsqueda. Y sobre todo, la elección de los temas fue una cuestión de gusto. Me gusta jugar con distintos tipos de música, aunque generalmente lo que pienso tanto con el blues como con el funk, tiene un hilo conductor de algo personal. Por eso debo decir que hubo una época en la que iba a las milongas y bailaba tango”, aclara Molins.

“Azabache” fue grabado en noviembre del año pasado en Estudios El Riche, de Córdoba.

Molins asegura que los cambios que muestra en este disco también son resultado de los estudios que cursa en la ciudad Mediterránea. “Trato de hacer de tres o cuatro de promedio de ensayos diarios. A eso apunto. Mate de por medio, a veces a la nochecita, cuando estoy más tranquilo”, cuenta.

El proceso de creación de este disco tuvo que ver con esas horas de ensayo. “A veces comenzaba con una melodía grabada con celular. Y a medida que iba practicando, le iba dando forma para que coincida con los Dale Mecha Experience, que le daban su toque. Aunque obviamente yo direccionando hacia dónde apuntaba la canción. Con ellos la terminamos de hacer, porque aportaron varias cosas en las composiciones”, dice el saxofonista.

“Así aparecieron composiciones que tienen varios años pero estaban guardadas”, agrega.

Como se recordará, Fran Molins también es la cabeza de Aires de Blues, festival que en agosto se llevará a cabo en nuestra ciudad y que tendrá a grandes figuras como La Mississipi o Memphis La Blusera, pero también serás un escenario para los músicos salteños.

“La idea es mostrar un poco lo que vengo trabajando como solista, con una performance distinta, con doce vientos que dirigirá Richard Nant”, cuenta Molins. Una fiesta.