Industriales del calzado, textil y vestimenta reclaman un plan de reactivación

Cámaras empresariales y gremios de la industria del calzado, textil, cuero y vestimenta reclamaron hoy al Gobierno nacional un "urgente plan de estabilización del nivel de actividad" que permita evitar despidos y "reparar el daño" que la política económica produjo en el sector.

Las entidades presentaron en conferencia de prensa un plan de medidas de reactivación de esas industrias que "permitan al menos en parte, reparar el daño provocado por un entorno macroeconómico que ha venido erosionando la actividad manufacturera".

Si bien expresaron su apoyo a las medidas dispuestas por el gobierno de planes de compras en cuotas porque "van en el sentido correcto para revertir este proceso recesivo", reclamaron "un plan integral de desarrollo de nuestras cadenas de valor".



Convocatoria de las mesas sectoriales

En un comunicado las organizaciones reclamaron la inmediata convocatoria de las mesas sectoriales que funcionan en el Ministerio de la Producción "que habiliten la implementación urgente de un plan de estabilización del nivel de actividad de nuestros entramados productivos y nos permita preservar los puestos de trabajo".

Advirtieron sobre las "altísimas tasas de interés, los desmesurados cuadros tarifarios, que nos impactan por la doble vía del incremento de los costos de producción y por la erosión del ingreso disponible de nuestros trabajadores afectando el nivel de demanda".

El presidente de Faica, Alberto Sellaro, señaló que en el gobierno "voluntades sobran pero no alcanzan, esto no es en contra del gobierno y le pedimos que nos considere porque estos reclamos no son para enfrentar a nadie sino para bien de todos".

Alberto Sellaro, de Faica

Al comentar el descuento sobre las cargas sociales que anunció el gobierno dijo que "son validas pero la idea es reconstruir una industria que beneficie al país" y criticó que "las importaciones indiscriminadas y sin control que este año superan los 35 millones de posiciones vamos a perder más puestos de trabajo", agregó Sellaro.

Deuda con la sociedad

Por su parte el titular de Uticra, Agustín Amicone, opinó que el gobierno "no solo está en duda con la industria sino con toda la sociedad" y opinó que las medidas anunciadas por el gobierno "son limitadas porque el gobierno no tiene una política industrial y de producción".

Agustín Amicone

Amicone agregó que "para resolver los problemas que tiene el país, se necesita urgentemente recuperar la producción, porque sino nos seguimos endeudando sin resolver los problemas de la sociedad".

"No conozco ningún país que haya salido de una crisis sin crecer y no escucho de los funcionarios del gobierno una política de crecimiento no solo para este sector sino para todos", concluyó.

Los participantes

Los reclamos fueron presentados por las cámaras de Industriales proveedores de la Industria del Calzado (Caipic), de las Manufacturas de Cuero y Afines (CIMA), Industrial Argentina de la Indumentaria(CIAI), la Asociación de Curtidores bonaerense (Acuba).

También se sumaron las federaciones Argentina de la Industria del Calzado y Afines (Faica), de la industria de la Indumentaria (Faiia),Textiles Argentinas (FITA) y la Fundación Protejer.

Por el sector sindical adhirieron al reclamo la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra), la Federación Obrera de la Industria del Vestido (Foiva), el Sindicato de Obreros Curtidores (Socra y la Unión de Curtidores de la Indumentaria (UCI), entre otros.