Trump señaló que la reunión con Kim Jong-Un evitó la "catástrofe nuclear"

La reunión entre los presidentes de Corea del Norte y Estados Unidos finalmente se dio tras una serie de idas y vueltas, y dejó un halo de esperanza en el mundo pensando en una paz prolongada. Luego de tiempos escabrosos en los que se hablaba mucho de una guerra nuclear.

La cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-Un fue calificada como histórica por el mismo norteamericano, quien tras regresar a su país se mostró contento por los resultados obtenidos.

"¡El mundo ha dado un gran paso atrás de la potencial catástrofe nuclear! ¡No más lanzamientos de cohetes, pruebas nucleares o investigación!", señaló el jefe de Estado a través de Twitter.

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic!

Además, celebró la liberación de rehenes norteamericanos que se encontraban en Corea del Norte e indicó que ya "están de vuelta en casa".

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ