Nico Morales Gullo y un salto de calidad en el Rotax 

Antes de contestar hace una pausa y piensa. Lleva sus dedos pulgares al mentón y los índices a la nariz. Tiene 10 años, pero Nicolás Morales Gullo razona y declara como una persona mayor y esa pronta madurez la trasladó al circuito de karting, donde no deja de sorprender.

Este año se volcó a la copa Rotax Micro Max en Buenos Aires y dejó atrás el Grand National, para dar un salto de calidad que ya pudo obtener pese a haber cumplido este fin de semana su tercera carrera.

Nico visitó la planta editorial del diario El Tribuno junto a su abuelo Jorge Gullo, y ambos contaron sobre las nuevas experiencias en el deporte motor.

Esteban Morales, su padre, fue el culpable de todo porque llevó a Nicolás al kartódromo y desde los cuatro años no pasó un día en que no le pida un karting.

“Finalmente cumplió mi deseo un año más tarde y a los cinco ya corría”, cuenta.

El año pasado tuvo la oportunidad de disputar el Grand National, y conoció a los integrantes del Gama Racing, quienes le vieron condiciones y lo invitaron a sumarse a la competencia en Buenos Aires.

“Es el nivel más alto del karting argentino y no se compara con la otra carrera. En el Grand National como máximo llegamos a ser 12 pilotos y en el de Buenos Aires somos más de 25”, señala Nico.

En este tipo de competiciones, pese a su corta edad, su karting llega a correr a más de 100 kilómetros por hora en las rectas.

Este año, Morales Gullo ya corrió en Zárate, Ciudad Evita y el fin de semana estuvo en el kartódromo Gálvez de Capital Federal. Está décimo, tras culminar 17º, 9º y 11º, respectivamente.

“Como dije, hay más competencia y en una curva te pueden pasar 10 pilotos, es lo que me pasó en esta última carrera”, cuenta.

Nicolás tuvo un gran fin de semana y, de hecho, culminó en el primer puesto en la primera manga. En la final del domingo estaba previsto que largue en el tercer lugar, pero penalizaron al primero y segundo por salir antes de tiempo y el salteño abrió pista.

“Tenía una carrera diagramada. Quería salir detrás del primero y estar detrás de él hasta la última vuelta para recién maniobrar y pasarlo, pero como lo penalizaron y tuve que ir adelante, en esos segundos pensaba y pensaba, cómo iba a disputar la carrera. Estuve bien, pero en una curva me pasaron algunos pilotos, me recuperé y en otra, donde el chico que venía adelante frenó bruscamente, hice una maniobra y me penalizaron”. Esa infracción lo dejó decimoprimero.

Entre rapidez y la técnica

Del circuito contó: “El Gálvez es muy trabado, muy técnico, como el de Ciudad Evita, mientras que el de Zárate es más rápido”. El próximo mes volverá a Ciudad Evita para la cuarta fecha y buscará completar las diez fechas del calendario hasta fin de año.

Su abuelo Jorge comentó que el trabajo ya se notó hace unas semanas. “Como el Grand National se corría en Santiago del Estero, fuimos por la cercanía. Nico lo ganó de punta a punta”. relató.

Finalmente, el joven piloto no se quiso olvidar de quienes lo apoyan. “Quiero agradecer a Funcional TRZ, al señor Lajad, a la Secretaría de Deportes por el apoyo y, por supuesto, un cariño especial a mi hermana Micaela”.