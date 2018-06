Los siete legisladores salteños votarán en contra del proyecto

Ya adelantaron su voto, que no será sorpresa en la sesión de hoy.

Al final de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, los legisladores que representan al pueblo de la provincia de Salta levantarán la mano para votar en contra de la iniciativa que pretende despenalizar la interrupción del embarazo hasta las catorce semanas de gestación.

Los representantes salteños, todos ellos varones, se opondrán así a uno de los proyectos que mayor debate ha generado en la sociedad argentina.

Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos, señaló a El Tribuno: "Del aborto se sale con vida, no con muerte. Educación, prevención y, como diputado de la Nación, planteé desde el vientre de la madre la adopción. Una mujer tiene derecho a decidir cuándo tener una relación no cuándo matar a su hijo. También hay un padre presente cuando una mujer queda embarazada. ¿Y los derechos del padre dónde están?".

Olmedo también argumento que "plantean que es para los pobres. Están haciendo una ley para los ricos, porque aquellos que tienen dinero van a ir a una clínica y no van a estar pensando que los van a penalizar, en cambio los pobres tienen valores, tienen respeto, por eso tienen más hijos, entonces hay que darles contención desde lo social y lo espiritual".

En tanto, Andrés Zottos del PJ dijo a este medio: "Ratifico mi postura en defensa de la vida; la vida no se debate ni se discute, se defiende. El derecho a la libertad se subordina al derecho a la vida que es el bien supremo y jurídicamente protegido".

De la UCR

A su vez, Miguel Nanni, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, detalló: "Estoy en contra de la despenalización. Desde el inicio de este debate, me pronuncié en contra de la despenalización, siento que tenemos que tomar otro camino. Este tema que nos toca fibras muy personales conjuga convicciones personales con responsabilidades políticas. En los próximos días espero que las convicciones y la tolerancia dominen este debate".

Por su parte, Pablo Kosiner, del bloque justicialista, detalló: "Sostengo la misma posición de siempre, no estoy a favor de la despenalización. Sobre este tema comparto la visión progresista del papa Francisco que sostiene que es necesario reconocer los derechos humanos del ser por nacer. Esta visión encaja con el sistema legislativo argentino. Cuando se pone en marcha la asignación universal por embarazo, en los considerandos se habla de la protección del hijo por nacer, lo que está en la misma línea con estos principios", señaló el legislador nacional.

Por otra parte, el diputado Martín Grande afirmó: "Mi posición es en contra de la despenalización del aborto. El aborto terapéutico no es una ayuda para nadie y es un daño al más indefenso de todos, ya que no puede opinar. Hay otras causas más importantes por las que debemos trabajar, como una ley moderna de adopción para darles a los niños un hogar con mayor rapidez".

Del norte

Finalmente, el legislador Sergio Leavy, del Frente para la Victoria, adelantó su posición. "Estoy a favor de la vida. En campaña me manifesté a favor de la vida, así que mantengo una línea coherente", dijo el referente del kirchnerismo salteño.

A su vez Javier David, del bloque justicialista, afirmó sobre el debate: "Mi posición es en contra del aborto; lo dije muchísimas veces, pero es una posición personal".

"Hasta ahora las posiciones son blanco o negro y muchos de los que opinamos como yo no logramos plantear la despenalización, que no es lo mismo que la legalización; esa discusión no la pudimos tener. Voy a votar con la convicción que tengo de hacer la mejor ley para los argentinos", finalizó.

El debate que comenzará en la mañana de hoy promete extenderse hasta las primeras horas de mañana en una votación que se anticipa ajustada.