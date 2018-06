Abraham, sobre el penal que atajó en el Anual y del que todos hablan

Facundo Abraham, arquero de Gimnasia y Tiro, fue protagonista el pasado domingo de una acción pocas veces vista en el fútbol mundial, insólita y polémica. E hizo que el Anual de la Liga Salteña dé la vuelta al mundo por la ejecución de un penal que se hizo viral por su carácter llamativo y polémico.

El albo y Cachorros se disputaban la punta del certamen doméstico en el Gigante del Norte. Ambos igualaban 0 a 0 cuando, a los 27 minutos del primer tiempo, el árbitro Federico Benítez cobró un penal para el tricolor.

Cuando el juez dio la orden de ejecución, el arquero de Gimnasia se encontraba de espaldas y pegado a la red. Leonardo Cruz, de Cachorros, pateó el balón al medio y en ese momento Abraham se dio vuelta y encontró el balón con las manos. Penal atajado, pero con un pequeño detalle: el “uno” se encontraba detrás de la línea de meta al momento de la ejecución y, aparentemente, sacó el balón de adentro del arco.

Esto abrió un abanico de polémicas. La primera apuntó contra el árbitro Benítez y su asistente Alejandro Tapia por convalidar un penal que debía volver a ejecutarse en primer lugar, y en segundo orden porque la pelota aparentemente había ingresado. Y también abarcó al arquero por su llamativa manera de ubicarse en el arco antes de una pena máxima.

Abraham, el protagonista de la insólita jugada, explicó su proceder en diálogo con El Tribuno: “Me sorprendió el silbato, pensé que era una orden para que yo tome posición y no para que el jugador patee. Me di vuelta y me encontré con la pelota de casualidad. El jugador pateó sin esperar que me acomode, por eso el festejo eufórico, no quise cargar a nadie, me sorprendió que haga lo que hizo. En un penal hacen falta dos actores y yo estaba de espaldas porque esperaba la indicación del árbitro. Y él en ningún momento se fijó si yo estaba en posición o no. Mis manos están para adelante y a la pelota la saqué de la línea, pero el penal debió volver a patearse porque estaba mal ejecutado, aunque ningún jugador de Cachorros en ese momento pidió que se repita. Si hubiese sido gol nosotros hubiésemos salido a comernos crudo al árbitro porque no hubiese valido”, argumentó.

Juventud se aprovechó de un frágil San Francisco

Juventud Antoniana se aprovechó de un frágil San Francisco, que resultó ser una equivalencia muy inferior para el antoniano en el partido final que cerró la novena fecha del torneo Anual que hace disputar la Liga Salteña de Fútbol.

El santo no tuvo ningún tipo de inconvenientes en despacharse con un rotundo 8 a 0 al conjunto del sur capitalino en el Fray Honorato Pistoia y se metió en la pelea franca del campeonato doméstico, al ubicarse en cuarto lugar y a cinco unidades del líder Gimnasia.

Facundo Humano fue la gran figura de la tarde al macar cuatro goles. Las otras conquistas fueron obra de Cristian Chavarría, Lucas Pinto, Leonardo Villa y Mauricio Cachi.

El grueso de la décima fecha del Anual 2018 se disputará entre viernes y sábado, y proseguirá el martes, dado que el domingo se festeja el Día del Padre.



las posiciones

Equipos J G E P GF GC Pts.

Gimnasia 8 7 1 0 31 4 22

Cachorros 9 6 3 0 17 6 21

Mitre 8 6 1 1 22 13 19

Juventud 9 5 2 2 27 10 17

Sanidad 8 5 0 3 21 11 15

C. Norte 9 4 3 2 14 14 15

Peñarol 8 4 2 2 22 11 14

Primavera 9 4 2 3 17 13 14

Camioneros 8 3 3 2 17 16 12

Pellegrini 8 3 2 3 11 12 11

San Martín 8 3 1 4 13 14 10

Atlas 8 3 0 5 13 27 9

S. Antonio 8 2 2 4 13 12 8

Atl. Salta 9 2 0 7 16 33 6

Libertad 8 1 2 5 6 17 5

Unión 7 0 0 7 3 21 0

S. Francisco 8 0 0 8 5 27 0