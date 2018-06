La posición de la Iglesia: Pusieron la imagen del Cristo Peregrino del Milagro en el atrio de la Catedral

La imagen del Cristo Peregrino del Milagro fue colocada anoche en el atrio de la Catedral y causó sorpresa entre las personas que transitaban por el centro de la ciudad. Según informaron a El Tribuno, el Arzobispado decidió poner la imagen hasta el amanecer, en clara alusión al debate de la ley por la despenalización del aborto. Fueron varias las personas que se acercaron a rezar y pedir por un debate en paz. Vale recordar, que en la jornada de hoy se decidirá en la Cámara de Diputados de la Nación si se aprueba o no la ley. Además, habrá una movilización en la plaza del Congreso en Capital Federal, donde se avizora un escenario dividido dentro de un clima de tensión, a la espera de la votación.

"La imagen del Cristo en la puerta de la Catedral tiene un mensaje: la Iglesia está a favor de la vida y le pedimos a la gente que se acerque y rece por la vida y la paz. Los católicos no estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida. Ya tenemos una ley de Matrimonio Igualitario que ofende a Dios y no queremos otra ley que vaya en contra de nuestros principios. Si la ley se impone es porque Dios lo permite", expresó Miguel, quién pertenece a una vicaria de barrio Universitario. "Hay legisladores que están a favor, otros en contra y los indecisos, nosotros pedimos y oramos para que aquellos que están a favor del aborto cambien su postura, ya que que no somos nadie para quitar la vida a un ser humano", añadió. A la vez, otros jovenes presentes pidieron por más participación de la gente en este debate.