Mundial musical: las canciones que buscan meter un gol de media cancha

El actor Will Smith canta con Nicky Jam y la kosovar Era Istrefi el tema oficial de Rusia 2018. Se suman Robbie Williams, la soprano Aida Garifullina en la apertura, mientras los temas mundialistas de Maluma y Natalia Oreiro giran por el mundo.



La enorme expectativa que genera la Copa del Mundo que empieza mañana, quedó reflejada en las cifras de audiencia que tuvo la transmisión del partido inaugural de Brasil y Croacia en 2014, con 42,9 millones de espectadores, solo en el canal TV Globo. Esa cifra multiplicada por la audiencia mundial ofrece una vidriera tentadora para cualquier artista, y sobre todo para los sellos discográficos. Formar parte de la banda sonora oficial de un Mundial es una plataforma para multiplicar ventas, reposicionarse en el mercado, trepar en el ranking de las plataformas digitales o simplemente tener una visibilidad mediática a escala global.

Shakira conoce de cerca el efecto mundialista. Todavía se debe lamentar por no poder participar con una canción en la Copa este año. Tras una lesión en la garganta que la mantuvo alejada de los escenarios desde diciembre de 2017, la artista solo tuvo energía para recuperarse y pensar en retomar El Dorado WorldTour. La artista colombiana sabe cómo hacer un hit mundialista. Parte de su expansión planetaria se debe al suceso que tuvo el tema Waka Waka (Esto es África) en Sudáfrica 2010. La canción que grabó con la banda sudafricana Freshlyground recibió discos de oro, platino y diamante en quince países de Europa y América. El tema, por debajo de cualquier clásico de su repertorio, tuvo más de 300 millones de visitas en YouTube.

Cuatro años después, Shakira volvió a postular un tema para el mundial de Brasil en 2014. La canción La, la, la, un tema en inglés llamado Dare, corte de su álbum homónimo, fue reversionado en castellano. Esta es la primera vez en tres mundiales que no será parte del pelotón de artistas que tendrá una canción sonando durante el Mundial o participará de la ceremonia de apertura.

Sellos discográficos

La copa de fútbol en Rusia busca ser otro gran negocio para la industria. Este año el sello Warner estará a cargo del disco oficial del mundial, a diferencia del campeonato en Brasil donde fue el sello Sony el encargado de la banda sonora.

En 2018, la canción elegida por la FIFA fue el tema que hicieron el reggaetonero Nicky Jam , el actor y cantante Will Smith y la cantante kosovar Era Istrefi. Esa trilogía de artistas apunta al mercado latino, anglo y euroasiático. El tema producido por Diplo, es un cóctel de eurodance para atravesar las pistas del planeta con el toque latino del reggaetonero Nicky Jam.



La canción mundialista forma parte del operativo regreso de la exestrella juvenil del reggaetón. Su último álbum, Fenix, de 2017 le devolvió la vida y los primeros puestos del chart. Nicky Jam, que fue parte de la explosión del reggaetón en sus inicios, pasó la última década luchando contra sus problemas con el alcohol, las drogas, la depresión y hasta vivió una temporada en la cárcel. Esta participación en la canción oficial es un guiño de la industria a un hijo pródigo del reggaetón.

Natalia Oreiro y Maluma

En el caso de Natalia Oreiro, en el flamante lanzamiento del tema United by Love hay una relación directa con el mercado que tiene ganado en Rusia desde la década del noventa, cuando la novela Muñeca brava la convirtió en un fenómeno cultural. El tema que Natalia Oreiro canta en español, inglés y ruso se inicia al grito de “¡Poiéjali, Rossiya!” (“¡Vamos, Rusia!”). Entre melodías rusas y tambores de candombe, la artista busca un trampolín a otros puntos del planeta.

El colombiano Maluma es otro de los cantantes latinos bien posicionados para este mundial. El creador de Felices los cuatro fue invitado a interpretar el tema Colors que grabó con el norteamericano Jason Derulo. De esta forma, Maluma se suma a otros artistas latinos que en su momento también interpretaron el himno del mundial de fútbol: Ricky Martin con La Copa de la Vida, en el año 1998 y Shakira con el Waka Waka, en 2010.

El cantante británico Robbie Williams es otro de los que busca resarcirse con el público ruso tras la polémica que había despertado Party Like a Russian, en 2016. Hace un mes fue contratado para una fiesta privada de un magnate ruso y hace una semana Robbie Williams fue invitado a cantar en la inauguración del mundial.

Hasta Lali Espósito se sumó en los últimos días a la fiebre mundialista con su versión de Dale alegría a mi corazón . El tema de Fito Páez viralizado a través de las redes funciona como un himno mundialista no oficial y el deseo en voz alta de millones de argentinos.