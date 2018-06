No habrá recolección de basura, pero si colectivos

Agrotécnica Fueguina informó que debido al paro nacional convocado por el Sindicato de Camioneros para éste jueves, 14 de junio, la empresa no podrá realizar la recolección de residuos, ni tampoco brindar servicios de limpieza general.

El gremio comunicó a la empresa que la adhesión al paro que se realizará desde las 21 hs del miércoles 13, hasta las 21 hs del jueves 14.

Por lo tanto, no habrá recolección nocturna de residuos esta noche, ni tampoco recolección matutina, mañana. De igual forma, no habrá servicios generales de limpieza en la ciudad.

Todos los servicios se reanudarán, una vez finalizado el paro, es decir a partir de las 21 hs del jueves 14 de junio.*

Por ello, se recomienda a la comunidad y a los comerciantes, no sacar los residuos a la calle durante el transcurso de la medida de fuerza.

En lo que respecta al transporte de colectivos se informó que mañana el servicio funcionará con total normalidad no así para el próximo 25 de junio.