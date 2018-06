Urtubey pidió "despenalizar" el aborto, aunque reivindicó su posición personal

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó hoy su oposición "personal" a la legalización del aborto, pero pidió "despenalizar" esa práctica para no estigmatizar como "victimaria" a la mujer que decide interrumpir voluntariamente un embarazo.

"Soy católico y por mis propias convicciones, no estoy de acuerdo con el aborto", declaró Urtubey, al exponer este mediodía en el ciclo de conferencias "Qué pretendo para la Argentina", organizado por el Rotary Club.

El gobernador salteño pidió "correr" a la mujer del lugar de "victimaria", con la sanción de una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo; una postura si se quiere más restrictiva al proyecto que hoy se debate en Diputados, que avanza hacia la legalización de esa práctica.

En cualquier caso, los siete legisladores varones que representan a Salta anticiparon su rechazo a la iniciativa.

Urtubey lamentó que el debate público y parlamentario haya tenido un lógica centrada en las "convicciones", que a su entender impidió arribar a un "punto de encuentro" entre las posturas a favor y en contra del aborto legal.

En este contexto, entendió que si la iniciativa para un aborto, libre, seguro y gratuito es aprobada con un resultado ajustado, "más que avance será un retroceso".

"Una norma que salga con un resultado de 50 a 50, creo que más que un avance será un retroceso", evaluó Urtubey, quien contó que dejó en "libertad de acción" a los legisladores identificados con su gobierno.

Candidatura presidencial

En otro orden, en el salón del Sheraton Libertador, Urtubey aseguró no tener decidido si encarará una una candidatura presidencial para 2019, y sostuvo que trabajará, sí, para lograr "una alternativa superadora" desde el peronismo, de la que excluyó a la ex presidenta Cristina Kichner.

"Todavía no lo tengo decidido", respondió cuando la moderadora del encuentro lo interrogó sobre una eventual postulación suya a la Presidencia el año próximo.

Con todo, sostuvo estar dispuesto a "trabajar y encabezar la construcción de una alternativa superadora" al kirchnerismo y al macrismo, que "integre a los que pensamos parecido", y que las candidaturas se diriman en las PASO.

En ese esquema, puso como prioridad del peronismo "encontrar su rumbo" para "dejar de estar lejos de la sociedad".

Con Cristina, no

"Definitivamente no, ella representa una cosa totalmente diferente a lo que queremos", fue la frase elegida por Urtubey para dejar en claro que no está dispuesto a compartir espacio con la ex presidenta.

Remarcó que "sería bueno" que en el próximo turno electoral "la Argentina cambie de gobierno, pero no de régimen político", y se mostró "optimista" por la situación del país, aunque llamó a superar los "200 años de desarrollo inequitativo" en la Nación.

En ese punto, se reivindicó como representante de un espacio opositor que otorgó "todas las herramientas posibles para ayudar a este gobierno a que sea exitoso, aún desde nuestras diferencias".

Por otra parte, Urtubey planteó la necesidad de darle "sustentabilidad a la economía", pero reclamó que el esfuerzo por reducir el déficit fiscal sea "compartido" entre Nación y provincias.

Por último, también opinó sobre el paro nacional convocado por la CGT y consideró que hay "tiempo" antes del 25 de este mes para "agotar instancias de diálogo" entre el Gobierno y el sindicalismo.