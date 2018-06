Bertuccelli acusó de maltrato a Darín y el actor le pidió disculpas públicamente

La actriz Valeria Bertuccelli denunció malos tratos de Ricardo Darín cuando trabajaban juntos en el teatro y el actor, si bien negó la acusación, le pidió disculpas públicamente "si se sintió destratada".

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, la actriz contó este martes por la noche que "fue la primera vez en mi vida que sentí la maldad. Yo pensé que se iba a avivar e iba a pedir disculpas antes, para que yo no tuviera que hablar".

Bertuccelli señaló que el actor la "trató de una manera que no se trata a una compañera", y consideró que la "humilló terriblemente. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo, pero después volvía a suceder", explicó.

Disculpas

La respuesta de Darín no tardó en llegar y en diálogo con Jorge Rial dijo: "Anoche me costó dormir (por lo que había dicho Bertuccelli), tengo la cabeza que me explota...".



Darín indicó que "si Valeria se sintió destratada, quiero pedirle disculpas públicamente", y agregó: "Nunca la maltraté. Tuvimos desinteligencias normales entre compañeros de trabajo. A veces puedo ser un poco obsesivo con el trabajo... Hoy es un día especial (por la discusión en el Congreso sobre la despenalización del aborto). Por eso quiero que Valeria esté tranquila con su alma".

La actriz reveló que dejó la obra "Escenas de la vida conyugal", que estuvo en cartel en 2013 y 2014, por dos cosas: "Porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien".

"Cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era un amigo. Entonces me dijo: '¿Vos ya lo hablaste con alguien? Yo lo que te pido es que me des un par de meses para pensar qué decir, para que no hablen pavadas'. Seguimos de una manera muy difícil, pero lo hice con total profesionalismo", relató Bertuccelli.

El final

"Cuando terminó me llamó (la encargada de prensa) Raquel Flotta y me pidió que dijéramos que a Ricardo le había salido una película y a mí también. Esto ahora no resistiría, y yo muy ingenuamente le dije: 'Bueno, lo único que espero es que no digan que me echaron'. Y cuando volvieron dijeron algo mucho peor: que había tenido un romance, que le había comentado a mi marido y me había sacado de una oreja", recordó.

Al referirse a este punto, Darín comentó: "Creo que hay una gran confusión. Dice que soy responsable de la versión que decía que ella estaba enamorada de mí. ¿Cómo voy a hacer algo así con una amiga, una hermana? No sé quién ha puesto eso en su cabeza para que termine creyendo esa versión. Jamás salió de mí, jamás lo pensé ni lo sentí. No hubo nada entre ella y yo que pudiera alimentar esa posibilidad".