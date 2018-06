La espera se agotó y la ovalada vuelve a copar el NOA

Este sábado, nueve meses después del cierre del Regional del NOA anterior, la competencia rugbística más importante de norte argentino vuelve a disputarse con tres conjuntos salteños divididos en dos zonas: Universitario por un lado y Jockey Club y Gimnasia y Tiro, por otro.

El Tribuno dialogó con Oscar Bazán, Raúl Coledani y Tomás Saravia Toledo, los entrenadores de la U, el millonario y los albirrojos, respectivamente. El objetivo es el mismo: clasificar al Súper 10, pero antes ir paso a paso. Analizaron a sus rivales, las zonas, sus planteles y, por supuesto, cómo llegan.

La U entre TDI y Regional

Mientras los verdes de El Huaico preparan la final del Torneo del Interior B (el sábado 30 de este mes ante Marabunta de Río Negro), Bazán dejó momentáneamente la competencia nacional para ocuparse del debut ante Huirapuca, que se llevará a cabo en la localidad tucumana de Concepción.

“En principio estamos diagramando partido a partido y para el debut poner el mejor equipo que tengamos. Tenemos algunas bajas como Martín Núñez y Marco Secchi, pero estarían Diego Fortuny y Elíseo Morales”, señaló.

A fin de mes, Universitario jugará el partido más importante de su historia en medio de la disputa del Regional y a eso también se refirió el DT: “Me hubiese gustado que termine primero el Torneo del Interior, aunque dentro de como está planteada la situación, llegaremos con un descanso (tendrán libre la fecha anterior) y será bueno para recuperar jugadores”.

“En Marabunta no estoy pensando mucho, en cambio en Huirapuca sí y estoy hablando con los jugadores. Quizás la semana que viene sea oportuno hablar de la final y mostrarle videos al plantel para focalizarnos en eso”, dijo.

De regreso al Regional, analizó a “Huira”: “De locales son complicados, se agrandan. Hay que bancar su juego. Tratan de someterte desde lo físico”.

A diferencia del Jockey y Gimnasia, los verdes no tendrán rivales salteños en la zona, ni santiagueños y Bazán sostuvo que va a ser bastante difícil: “El hecho de estar solos en la zona es bastante duro, pero si vos aspiras a algo importante hay que ganarle a todos. En primera instancia queremos clasificar entre los cinco mejores, lo más arriba posible”.

“El TDI puede ser un gran envión, los jugadores lo quieren ganar y dejar en casa un título que es muy importante”, agregó.

El regreso del millonario

Raúl Coledani, el entrenador del conjunto millonario, también analizó los pasos del albo en lo que viene, tras una larga espera. El debut es ante Tucumán Rugby, de visitante: “Sabíamos desde el principio que íbamos a tener una etapa preparatoria y la planificación del año fue de esta manera: seis meses de puesta a punto. Volcamos una planificación en ese sentido y hubo un buen desarrollo en lo físico y buscando un sistema de juego que nos permita ser competitivos”.

El conjunto mudado hace meses a Lomas de Medeiros jugó el torneo de Desarrollo y para esta temporada logró volver al Regional del NOA. El técnico dijo que no tomarán esta competencia como una revancha. “No lo veo así, pero si lo vemos como un desafío. El recambio generacional es algo que para nosotros significa crecimiento, generar recambio significa que el club está en marcha. El Regional de por sí es un campeonato de altísimo nivel, de semana a semana con partidos durísimos. No veo que una zona sea más difícil o fácil, debe ser uno de los torneos más duros de Argentina”, expresó.

La revancha albirroja

Después del trago amargo que dejó el Nacional de clubes B, Tomás Saravia Toledo prepara su plantel para afrontar el Regional del NOA y también contó a este matutino como llevan la previa del torneo que inician frente a Old Lions, en la rotonda de Limache.

“Estamos bien, estamos esperando ansiosos el comienzo del Regional, porque del Nacional de clubes B a este inicio, hubo mucho tiempo, se jugó el torneo de Salta pero la verdad que bastante desvalorizado, hubo un bache importante”, dijo.

De la competencia nacional a esta, Saravia Toledo y sus jugadores entienden que “es una especie de revancha”.

“Porque arrancamos pensando en este torneo y no pudimos hacer pie en el Nacional. Tenemos ganas de tomar revancha”, dijo el DT, y agregó: “El objetivo será a medida que te lo exige el campeonato, entrar entre los cinco del grupo, llegar lo más alto posible”.

El Jockey sufrirá algunas bajas importantes, como la del histórico Lucio López Fleming, que decidió dejar la actividad.

“Hubo una baja muy importante como la de Lucio, pero además la de José Decavi y Nicolás Arias. Significarán bajas desde lo deportivo, pero también en lo humano, porque son personas que se sienten mucho. Los chicos se tienen que hacer cargo de esa ausencia. Confío en el recambio, para ver si preparados los que están subiendo y también ver la reacción de los nuevos líderes en un torneo muy difícil”, cerró.