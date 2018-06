Hoy: gran noche de kick boxing

Esta noche se desarrollará en el teatro Florida (Florida 657) un encuentro de kick boxing que tendrá como principal atracción el combate entre el salteño Javier “La Cobra” Mamaní y el tucumano Pablo “El Loco” Ríos, en la categoría de 80 kilos.

La velada se desarrollará desde las 22 y se completará con otros siete combates.

“La Cobra” Mamaní fue campeón argentino de kick boxing; suma ocho peleas en esta especialidad y va por una más, que espera saldar con triunfo frente a un rival complicado.

La velada también ofrecerá los siguientes combates en diferentes categorías: Isaías Ibaceta vs. Mario Caré, Julio César vs. Mauricio Villalba, Brenda Cruz vs. Valeria Duarte, Lucas Cala vs. Renzo Bejarano, Tomás “La Cobrita” Mamaní vs. Franco Vargas; también subirán al ring Nicolás Galván y Martín Rodríguez.

Los precios

Las entradas tendrán diferentes costos y varían entre $500, $300, $250 y $150; estarán a la venta en el Teatro Florida como así también en el gimnasio ubicado en calle Alsina 1069.