AFA y Selección argentina: una máquina de hacer... “macanas”

La FIFA sancionó al seleccionado por develar los nombres de los jugadores que se hicieron el control antidoping sorpresa el martes a la tarde. El protocolo no perdona.

Ayer, representantes de la Comisión Médica de la FIFA se apersonaron en el Bronnitsy Training Centre para realizarle un control antidoping sorpresa al plantel que conduce Jorge Sampaoli. Un “desliz” generó que la Selección argentina recibiera la primera sanción por parte de FIFA en la previa de la Copa del Mundo.

Seis futbolistas fueron sorteados y debieron pasar pasar por el procedimiento: Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Franco Armani, Eduardo Salvio, Paolo Dybala y Marcos Acuña fueron los escogidos. Los agentes oficiales se llevaron las muestras y allí finalizó la visita. Se trata de un operativo de rutina, de los varios que se vienen sucediendo con las distintas delegaciones y que continuarán desarrollándose mientras se disputa la Copa del Mundo.

Pero, al mismo tiempo, es un procedimiento que tiene un protocolo estricto. Y una de las reglas indica que no se deben dar a conocer los futbolistas a los que se les tomaron las muestras. Pues bien, ayer por la tarde la identidad de los seis nombres sorteados se hizo pública. Y la FIFA no perdonó.

En consecuencia, le aplicó una sanción económica a la Asociación del Fútbol Argentino, dando por sentado que la “filtración” partió de la propia Selección.

El monto de la multa no fue informado por FIFA. Y desde el seno de Bronnitsy tampoco lo difundieron, tal vez temerosos de una nueva pena.

Una particularidad: se trató del cuarto control antidopaje al que fue sometido Lionel Messi en lo que va del semestre. El capitán argentino ya había pasado por tres exámenes médicos; dos con Barcelona y uno con el elenco dirigido por Jorge Sampaoli en la gira por Europa de marzo.