Echaron DT de la Selección de España a dos días del Mundial: Julen Lopetegui

El entrenador no seguirá en su cargo y podría ser reemplazado por Albert Celades. Otros señalaron que hubo un llamado para que Pep Guardiola se haga cargo del seleccionado ibérico durante el Mundial de Rusia.

El tema del día en Rusia 2018 no es ni la apertura de la Copa del Mundo ni tampoco cuál será la sede del Mundial 2026. Todas las tapas del Mundo tienen en su portada a Julen Lopetegui, el entrenador de la Selección de España, que fue echado por haber firmado un acuerdo para ser el próximo DT del Real Madrid.

El club merengue anunció la contratación en sus redes sociales y la noticia cayó como una bomba. La decisión del entrenador fue considerada como una falta de respeto por muchos directivos de la Real Federación Española de Fútbol, encabazada por Luis Rubiales.

Rubiales dijo que no se siente traicionado, pero que la situación no se puede pasar por alto. “No me siento traicionado. Lopetegui, mientras ha estado con nosotros, ha hecho un trabajo impecable. Otro cosa es cómo se ha hecho esto, sin conocimiento de la @rfef”.

España arrancará su participación en Rusia el viernes 15 de junio frente a Portugal, por el Grupo B y hasta el momento no se ha comunicado quién será su reemplazante. Sin embargo, los medios españoles informan que Albert Celades podría ocupar ese lugar.