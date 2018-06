Bertuccelli, sobre Darín: "Me trató de una manera que no se trata a una compañera"

Valeria Bertuccelli, en el programa de Luis Novaresio, se mostró a favor de la legalización del aborto, opinó sobre el momento histórico que están protagonizando las mujeres y descorrió el velo a un tema que había decidido esquivar mediáticamente hasta ahora: los motivos detrás de su intempestiva salida de la obra teatral que protagonizaba junto a Ricardo Darín, en 2014.

"Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo", indicó, y aunque no quiso entrar en detalles, contó que la convivencia durante los meses en Escenas de la vida conyugal no fue para nada armónica. "La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo", indicó.

"Yo sentía que artísticamente, la obra se estaba yendo a un lugar con el que no estaba de acuerdo. Profesionalmente, además, sentía que no era tratada como quería. Por eso, decidí irme", comenzó explicando.

"Cumplí mi contrato y me fui. Pero cuando decidí irme -cosa que me costó y me dolió- lo primero que hice fue hablar con Ricardo, que era mi amigo. Fui a su casa a charlarlo con él y lo primero que me dijo es que no hable con nadie para que no digan pavadas. Seguimos unos meses en un clima muy difícil y, sobre los últimos días, me llamó Raquel Flotta, la jefa de presa, para ponernos de acuerdo con lo que íbamos a decir sobre mi alejamiento. Me pidió que dijéramos que a los dos nos había salido una película. Y yo, ingenuamente, le pedí que no dijera que me echaron", siguió su relato.

Sin embargo, según contó, lo que ocurrió fue muy distinto: "Inventaron que me había enamorado de Ricardo, y que lo que sentía era tan fuerte que se lo conté a mi marido (Vicentico), y que él me sacó de una oreja de la obra. Me pareció siniestro".

Las consecuencias

Después, tuvo que afrontar las consecuencias. "Escuchaba a panelistas que apoyan el NiUnaMenos diciendo cualquier cosa sobre mí. Me dolió mucho, porque no entendía de dónde venía. Lo tremendo fue que como mujer me sentí reducida. Yo dejé una obra que era un éxito y ganaba muy bien - mucho menos que Darín, por supuesto; yo cobraba seis puntos de la recaudación y él treinta- y en vez de poner el foco en que dejé un éxito porque me sentí maltratada, me pegaban en lo más preciado, que es mi familia", recordó.

A pesar de que Bertuccelli abandonó la obra hace cuatro años, en cada muchas de las entrevistas que le realizaron durante este tiempo, volvían a preguntarle sobre el tema. "Pasó el tiempo y tenía que estrenar la película con Adrián Suar ( Me casé con un boludo) y me preguntaban sobre eso... Después, con la película que escribí, actué y dirigí ( La reina del miedo), me seguían preguntando y salían cosas inventadas como 'le preguntan por Darín y llora'. ¡Yo nunca lloré por Ricardo Darín! Por eso, me preguntaba qué tengo que hacer. Y llegó un momento que me empezó a hacer ruido no hablar... Por eso, en medio de todo esto, de las mujeres ganando espacios, sentí que era hora. Sé que hablar me va a traer muchos problemas, pero siento un alivio tan grande que no me importa lo que digan ahora de mí. Me sentía mal de hablar y también de callar", explicó.

La relación con Darín

La actriz dio detalles, además, de cómo era la relación con Darín antes de compartir escenario. "Éramos muy amigos, pero ya no. Éramos muy amigas las familias, también. Florencia (Bas), Clara y el Chino son lo más. Ricardo tiene una familia hermosa y lo enaltecería que pidiera disculpas, porque después le pasó con Érica Rivas en la misma obra", precisó sobre la actriz que la reemplazó tras su alejamiento.

Luego, contó cómo el actor habría seguido instalando el tema, con evasivas. "Darín fue al programa de radio de Andy Kusnetzoff, Gabriel Schultz le sacó fuera del aire el tema y él le pidió que se lo preguntara al aire. Se lo preguntaron y él dijo 'Yo estoy enamorado de Valeria, de su familia, de sus hijos, de su marido'", recordó la actriz.

Consultada por Novaresio, Bertucelli aseguró que las versiones no le trajeron problemas con su marido. "Gaby (Vicentico) se la bancó muy bien, Florián (su hijo) también se lo bancó muy bien. El tema era cómo me lo bancaba yo", aseguró.

Finalmente, reclamó a su excompañero un pedido de disculpas. "El me pedía disculpas cada vez que sucedía algo, pero después volvía a suceder. Entonces creo que una disculpa púbica sería muy importante".

Fuente: La Nación