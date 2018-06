Fuerte confesión de Valeria Bertuccelli sobre Ricardo Darín: “La pasé muy mal, tendría que pedirme disculpas”

La charla con Luis Novaresio para LNE -el ciclo que conduce por la pantalla de A24- venía transitando por otros carriles, más concretamente con la inminente votación sobre la despenalización del aborto -que ella apoya- en el Congreso de la Nación, y su experiencia personal al respecto.

Sin embargo, de repente Valeria Bertuccelli sintió la necesidad de contar una verdad que tenía guardada desde hace años.

“Hace mucho me pasó, cuando estaba haciendo Escenas de la vida conyugal (en 2013 y 2014): decidí dejar la obra por dos cosas. Porque artísticamente estaba yendo para otro lado, y profesionalmente sentía que no estaba siendo tratada como quería, que había algo del trato que no la estaba pasando bien”, arrancó.

“Cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con Ricardo (Darín), que era un amigo. Entonces me dijo: ‘¿Vos ya lo hablaste con alguien? Yo lo que te pido es que me des un par de meses para pensar qué decir, para que no hablen pavadas’. Seguimos de una manera muy difícil, pero lo hice con total profesionalismo”, continuó Bertucelli, adentrándose directamente en su relación con quien para muchos es considerado el mejor actor de nuestro país.

“Cuando terminó me llamó (la encargada de prensa) Raquel Flotta y me pidió que digamos que a Ricardo le había salido una película y a mí también. Esto ahora no resistiría, y yo muy ingenuamente le dije ‘bueno, lo único que espero es que no digan que me echaron’, y cuando volvieron dijeron algo mucho peor, que había tenido un romance, que le había comentado a mi marido y me había sacado de una oreja’”, reveló.

“Eso para mí fue siniestro, escuchaba chicas panelistas en la marcha de Ni Una Menos diciendo de todo. Obviamente me dolió mucho, no entendía por dónde venía, pero lo tremendo fue que me comí eso que fue muy doloroso. Ganaba muy bien, yo cobraba seis puntos y Ricardo cobraba 30, la desigualdad era tremenda, me estoy animando a decir esto hoy porque creo que vale la pena”, confesó.

“Sentí que me pegaban en lo más preciado, no me importa hablar de la fidelidad, pero sentí que me pegaban en un lugar muy preciado y me reducían a uno tremendo. Me podría haber enaltecido y sin embargo me humilló tremendamente, y cuando estrené con Adrián (Suar) todo el mundo me preguntaba por eso, y pasó el tiempo e hice una película que iba a hacer notas, y pedía por favor, no me pregunten más por Ricardo, y no solo me preguntaban sino que decían que me preguntaban por Darín y lloraba”, continuó.

“Era como no hay que hablar, no voy a hablar, y llegó un momento que me empezó a hacer un ruido no hablar, y en medio de todo esto que estamos hablando sentí que era ahora”, se sinceró.

“Era muy amiga, ya no, y éramos muy amigas las familias. Florencia es lo más, el Chino y Clara son lo más, yo creo que algo que lo enaltecería mucho sería pedir disculpas, después le pasó con Erica (Rivas) también, no sé si eso va a venir”, contó sobre la relación que mantenía tanto con el protagonista de El secreto de sus ojos como con su familia.

“Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije ‘qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero’, pero lo que pasó después fue muy tremendo. Siento un alivio tan grande, porque obvio, me sentía mal de hablar pero me sentía muy mal de no hablar, sobre todo porque me lo seguían preguntando”, aclaró, para después referirse a cómo lo había tomado Vicentico, su marido.

“Gaby (Gabriel Fernández Capello) se lo bancó bien, Florian (el mayor de sus hijos) se lo bancó muy bien, fue cómo hacer para que me lo banque yo. Y en su momento muchas veces estuvo a punto de querer ir a hablar, pero a la vez era no, esto lo resuelvo yo. Y me dijo obvio, te entiendo y me parece genial”, relató.

“Era una manera en la que no se trata a una compañera de trabajo, por eso alcanza con que él reflexione y pida disculpas. Él me pedía disculpas cada vez que ocurría algo pero después volvía a suceder, una disculpa pública me va a acomodar”, concluyó.