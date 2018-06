Desmienten cierre de carreras terciarias en el departamento

Después de las polémicas declaraciones de la titular de ADP, Patricia Argañaraz, sobre cierres de varios carreras terciarias del departamento, la supervisora de Nivel Superior de Educación aclaró que se tratará solo de una reconversión y no del cierre de algunas ofertas.

La supervisora de nivel superior, Norma Politi, fue contundente: "No se van a cerrar las carreras terciarias de la zona, pero debemos aclarar que desde el 2015 estamos reconvirtiendo el nivel superior y vamos cambiando las carreras en base a las necesidades".

La docente aclaró que se trata de una reestructuración global según la oferta y la demanda de estas profesiones.

Los terciarios ofrecen formación docente y formación en tecnicaturas superiores que dependiendo de las épocas tendrán mayor o menor demanda.

Norma Politti es supervisora de Nivel Superior y de ella dependen siete institutos terciarios del departamento Orán y otros cinco establecimientos del vecinos departamento San Martín.

"Por lo tanto, dijo la funcionaria, lo único que buscamos es llevar claridad y tranquilidad a los miles de alumnos que optan por la educación terciaria en el norte salteño".

Adecuación necesaria

"Reconvertir es literalmente cambiar una carrera por otra", aclaró la docente.

Y agregó: "Las carreras de formación docente dependen del instituto nacional de formación docente y las carreras se van creando en tanto y en cuanto haya necesidad en la zona de titulados en alguna de esas áreas del saber".

Es decir que cuando a nivel de dirección general ven que está cubierta esa necesidad de titulados y en muchos casos sobrepasan esa necesidad, van tomando la decisión de reconvertir "no es que se le quita a los jóvenes de la zona la posibilidad de estudiar sino que se le brinda otra posibilidad de manera tal que cuando esos chicos egresen tengan trabajo. Porque cuando está sobredimensionada la cantidad de egresados a la necesidad de la zona se reciben y no pueden insertarse en el mundo laboral.

Ya hubo algunos casos

Politti informó que ya reconvirtieron la carrera educación primaria en la localidad de Pichanal por el profesorado de Geografía, "hicimos el estudio y la cantidad de alumnos excedía la demanda del momento y evaluamos que la necesidad actual era formar nuevos profesores en Geografía".

Lo mismo pasó en Hipólito Yrigoyen donde se reconvirtió el Profesorado de Educación primaria y se lo cambió por el profesorado de Física.

En la ciudad de Orán, en tanto, existe el profesorado de Lengua como opción, en tanto que en Colonia Santa Rosa se dicta el profesorado de Química y "ya contamos con dos promociones egresadas", enumeró.

Todos terminarán su ciclo

Con esto la supervisora Politti remarca que no existe la idea de cerrar terciarios, sino cambiar una carrera por otra, asegurando que "los alumnos que están cursando estas carreras no quedarán varados, se siguen dictando los cursos hasta finalizar, pero no se abren nuevas inscripciones con el objetivo de brindarle una carrera que tenga demanda y que les garanticen un futuro laboral.

Para ello en los meses de junio, julio y agosto de cada año, una comisión provincial estudia cuáles son los profesorados que están necesitando por zo na, según la demanda.