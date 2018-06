Reunión conciliatoria por la toma del ingenio San Isidro

En la mañana de ayer representantes del Grupo Gloria y extrabajadores del ingenio San Isidro fueron convocados por la doctora Verónica Simensen, a cargo de la Fiscalía Penal de la ciudad de General Güemes, a fin de formar parte de una reunión conciliatoria por la denuncia de usurpación presentada por el grupo empresarial.

Esta instancia judicial es el resultado de una lucha por la recuperación de la fuente laboral que desde el sindicato Soeasi se entabló debido al sorpresivo cierre del ingenio, que tuvo lugar en enero de este año, dejando en la calle a más de 700 familias. Durante ese lapso se llevaron a cabo distintas manifestaciones con la finalidad de lograr que el ingenio vuelva a ponerse en marcha, ya sea por medio de la venta a nuevos empresarios o por la expropiación por parte del Gobierno provincial.

Los tiempos para recuperar el ingenio se fueron agotando y la incertidumbre comenzó a hacer mella en los trabajadores, quienes sabían que si se pierde la zafra de este año difícilmente podría ser recuperada el año que viene, esto debido a que el 80% de la producción de caña que se muele en la fábrica proviene de cañeros independientes, estos cañeros deben asegurarse la entrega de su caña y si no pueden hacerlo en el San Isidro lo harán en otros ingenios cercanos, para lo cual deben firmar un contrato y los contratos suelen ser por cuatro o cinco años y no por una sola temporada.

Durante las últimas semanas, en las que supuestamente se estaba negociando la venta de la empresa, hubo un total silencio por parte de Grupo Gloria, esta falta de información generó un elevado estado de ansiedad en los trabajadores, que derivó en una toma pacífica de la fábrica, liderados por el gremio Soeasi. Luego de 8 largos días de ocupación, con las duras inclemencias climáticas y la constante amenaza de desalojo, se logró un acercamiento entre las partes en conflicto, por medio de una reunión conciliatoria convocada por la Fiscal Verónica Simensen, para tratar la denuncia por usurpación presentada por el grupo peruano, y por la cual hay varias personas imputadas, quienes fueron notificadas para participar de la reunión.

La conciliación se prolongó por espacio de tres horas, al término de la misma se pudo saber que la condición para que el ingenio se venda es que el lugar sea desalojado.

Ocupado, no hay venta

"La reunión fue en muy buenos términos, pudimos escuchar las preocupaciones planteadas por Mariano Cuenca, que son las mismas preocupaciones del Grupo Gloria, al que represento, nosotros queremos vender y que ellos puedan volver a trabajar, pero para que eso sea posible deben desalojar en forma voluntaria el ingenio. Quedan tres interesados en concretar una compra de los diez que se presentaron en un principio, pero solo podremos seguir negociando con ellos si el conflicto llega a un final, nadie quiere comprar un inmueble con personas adentro, yo creo que así lo entendieron y que llegará a un buen término", manifestó el abogado Raimundo Sosa. Por su parte, Mariano Cuenca, secretario general del Soeasi también realizó declaraciones: "Fuimos citados varios trabajadores a una reunión conciliatoria en la fiscalía, donde estuvo presente la empresa, que trajo una sola propuesta, esa propuesta es la venta del ingenio, ya que ellos no van a continuar con la actividad, eso lo dejaron bien en claro, pero ellos quieren que nos vayamos pacíficamente para seguir negociando, nosotros no tenemos garantías de que realmente haya interés de vender, a pesar de que se firmó un acta acuerdo con ese compromiso".

Cuenca reflexionó: "Es raro que si tuvieron cuatro meses para la venta y no lo hicieron, por qué creer que lo van a hacer en una semana, pero de todas maneras esto lo decidimos en asamblea, siempre acatamos lo que dice la mayoría, mañana tenemos una nueva reunión en la Fiscalía, donde debemos dar nuestra respuesta" .

Asamblea

En la asamblea que realizaron ayer a última hora los trabajadores informaron que se resolvió que estarían dispuestos a retirarse voluntariamente solo si existiera un firme compromiso de la empresa de vender y levantar las denuncias de usurpación realizadas. "Ese compromiso debe ser plasmado por escrito, claramente", dijeron los sindicados.

Rumores sobre la venta del ingenio

Fuentes calificadas indicaron que el Grupo Gloria estaría pidiendo por el ingenio US$ 35 millones, 20 de los cuales serían en efectivo y el resto a negociar. Pero algunos oferentes no están conformes con la forma en que el grupo se está manejando, debido a que no tiene las cosas claras, no cuenta con todos los balances ni muestran cuáles son sus activos y pasivos. Uno de los tres empresarios oferentes deslizó que el Grupo Gloria no tendría una intención real de vender.