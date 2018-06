La advertencia de Carrió: "Que le quede claro a Cambiemos, la próxima rompo"

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, que ya se había manifestado en contra del proyecto de despenalización del aborto pero que había resuelto no hablar en el recinto durante la maratónica sesión en la que se aprobó la iniciativa, cuestionó hoy el debate y dirigió un sugestivo mensaje al oficialismo.

Luego de los discursos y una vez aprobado el proyecto en el recinto por 129 votos contra 125 y 1 abstención, Carrió pidió brevemente la palabra para enviar un mensaje al oficialismo: “Quiero sólo decir que he estudiado durante 40 años este tema y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”.

De esta manera, la líder de la CC y cofundadora de Cambiemos cuestionó la discusión abierta en el Congreso a partir de la iniciativa del presidente Mauricio Macri, cuando dio luz verde a la apertura del histórico debate, que hoy dio su primer paso al recibir media sanción de Diputados, tras lo cual el Senado deberá debatirla.

Si bien había decidido no hablar en el recinto, Carrió realizó declaraciones a la prensa en los pasillos de la cámara, donde aseguró que el proyecto "no es histórico" sino que "es trivial", al reafirmar la postura mayoritaria de su bloque integrado por 10 diputados, de los cuáles 9 votaron en contra de la iniciativa, que sólo respaldó el porteño Juan Manuel López.

Pero, una vez finalizada la votación, Carrió dio un mensaje al interior de la coalición de gobierno, tras lo cual se levantó de su banca y enojada, se dirigió a sus pares del bloque oficialista y advirtió: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad, la próxima rompo” de Cambiemos.