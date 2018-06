Rusia le gana cómodo al Arabia Saudita de Pizzi por dos a cero en la apertura del Mundial

El primer partido del Mundial tiene de todo. Fue un primer tiempo muy intenso entre la Selección de Rusia que le gana de manera parcial por 2-0 a la Selección de Arabia Saudita. A los 12, Gazinsky anotó de cabeza, mientras que a los 42 Cheryshev puso el 2-0.

El equipo ruso fue el que siempre mostró la iniciativa de atacar, pero lo hizo de manera desprolija y se notó que le faltan recursos. Sin embargo, su rival no juega mucho mejor y no mostró nada. Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi no tuvieron ni una llegada clara en todo el primer tiempo.

Fue así que Rusia si mostrar mucho, pero a pura contuendencia llegó al gol en la primera situación clara; cuando Gazinsky a los 12 minutos puso el 1 a 0. Esto le otorgó tranquilidad al local que manejó el encuentro a su antojo ante un Arabia Saudita que cuando tenía el balón no sabía que hacer con él.

Así Rusia llegó al segundo gol por decantación, cuando Cheryshev definió tras una excelente jugada personal dentro del área dejando dos rivales en el camino y definir al primer palo. El 2 a 0 le da al seleccionado local una victoria justa por lo que se vio en los primeros 45 minutos.