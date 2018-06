Organismos estatales brindarán servicios a los vecinos en la plaza principal

Se pondrá en marcha en Campo Quijano el programa nacional “El Estado en tu barrio”, que apunta a acercar a los vecinos los servicios que brindan los diferentes organismos gubernamentales. El operativo tendrá lugar el próximo lunes, de 14 a 20, en la plaza Martín Fierro. Mientras que el martes será el turno de La Silleta, de 9 a 15, en plaza 8 de Diciembre. Desde la Municipalidad local explicaron, que “la iniciativa gestionada por el intendente Manuel Cornejo, apunta a acercar al Estado y sus servicios a las personas que más lo necesitan ofreciendo de manera directa y eficiente una red de servicios sociales básicos tendientes a mejorar el bienestar de la gente”.

Se podrán gestionar, por ejemplo, DNI nuevos, actualizaciones y renovaciones, cambios de domicilio. Esto en el marco del DNI Desarrollo Social, se brindará información y asesoramiento sobre programas sociales del ministerio. Ante Anses se podrá gestionar la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y el Programa Hogar.

En tanto, personal del Ministerio de Energía, realizará gestiones para acceder a la Tarifa Social Federal. Fuentes comunales recordaron, que es necesario que el día del operativo el beneficiario se presente con la última factura de luz y DNI. En caso de no ser el titular quien realice el trámite, debe presentarse con fotocopia de DNI del titular de la factura.

Para recibir la Tarifa Social es importante que la factura de la luz este a nombre del beneficiario de dicha tarifa, es decir, que el titular de la factura debe ser quien esté jubilado, pensionado, cobrando AUH, etc. Pueden acceder a este beneficio jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles. Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. También los beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil. Titulares de programas sociales, etc.