Pitín Zalazar entonará el Himno Nacional

El legendario folclorista Pitín Zalazar será el responsable de entonar el Himno Nacional Argentino y el Himno a Güemes, durante los actos previstos para homenajear al héroe gaucho.

El cantor salteño estará antes del desfile del domingo próximo, previsto para las 9 de la mañana (Paseo Güemes y avenida Bicentenario). Estará acompañado por la Banda del Ejército, que dirige el mayor Bazán; además cantarán el grupo Los del Predio y un soldado de la mencionada agrupación musical.

El mismo acto se llevará a cabo el sábado a la medianoche, en el monumento a Güemes, en el marco de la tradicional Guardia Bajo las Estrellas. Será transmitido por Cadena Nacional.

“Será un vivencia única, con solo imaginarlo me emociono en lo más íntimo. Agradezco a quienes me convocaron para esta hermosa entonación”, aseguró Zalazar.

“No sé si tengo buena voz, me expreso con el corazón, mi mensaje vislumbra sentimiento, tierra y amor. En el balance general de mi carrera estaré eternamente agradecido, porque recibí más de la cuenta, los intereses corrieron a mi favor. La amistad es el mejor contrato que logré en más de cuatro décadas. Mi posición siempre fue de respeto, honestidad y humildad. Son los valores que me enseñó mi padre”, estas fueron las palabras del folclorista.