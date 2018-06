Martínez no seguirá al frente de El Tribuno BB

La gran campaña que realizó El Tribuno Básquet (TBB) en el último Torneo Federal se debe, en parte, a la mano del entrenador Pablo Martínez. El conductor del equipo supo sacar el máximo rendimiento a sus dirigidos para transformar al verdolaga en uno de los ocho mejores equipos de la competencia. Por ese trabajo había planes para que el cordobés continuará al frente del plantel de la zona sur, pero el miércoles por la noche el proyecto sufrió un traspié inesperado, ya que el cordobés le comunicó a los dirigentes que no seguirá siendo el director técnico.

Martínez recibió una oferta para dirigir a Peñarol de Rosario del Tala, equipo que también disputa el Torneo Federal. La propuesta fue atractiva para el entrenador, puesto que ya tuvo un paso por esa institución y por lazos familiares que lo unen a esa localidad de Entre Ríos. El DT seguiría trabajando en el verdolaga hasta que el equipo finalice su participación en el Regional del NOA, después asumirá la conducción de Peñarol.

“A Pablo le hubiese gustado seguir un tiempo más en el club, pero la familia tira más. Acá quedó de lado lo deportivo y lo económico, y creo que está bien la decisión que tomaron”, señaló Jerónimo Heredia, presidente de la institución. La idea de los dirigentes era mantener la base del equipo que llegó hasta cuartos de final del Torneo Federal, incluido el cuerpo técnico. Ahora están frente a la necesidad de contratar a un nuevo entrenador que tome las riendas de la temporada 2018-2019; el plantel comenzará a trabajar la última semana de agosto.

“Más allá de lo deportivo, que fue excelente para el club, nosotros valoramos mucho la parte humana. Cuando asamos 200 pollos para vender, Pablo se puso los cortos y se puso al lado nuestro a trabajar. Lo mismo cuando hicimos empanadas o alguna rifa. Tenía bien puesta la camiseta del club, estaba comprometido con la causa y esas son cosas que no tienen precio, que nosotros como dirigentes valoramos mucho más que un resultado deportivo. Es una excelente persona además de ser un gran entrenador”, resaltó Heredia.

Con Pablo Martínez como entrenador el verdolaga disputó 42 partidos en el último Torneo Federal, obtuvo 28 triunfos y 14 derrotas; logró un 67 por ciento de eficacia en triunfos y llegó hasta una instancia poco imaginable en su primera incursión en la tercera categoría del básquet nacional. Para reemplazar al ahora exentrenador ya hay en carpeta algunos nombres y entre ellos candidatos salteños.

Apertura y Regional

Esta noche habrá actividad en el Torneo Apertura de básquet y en el Regional. Por el certamen local (organizado por la Asociación Salteña) jugarán Villa Belgrano vs. Gimnasia y Tiro, en premini y mini (18.30), U-13 (20) y U-15 (21), y Social Quijano vs. Sargento Cabral, en U-19 (20.30) y segunda (22). En tanto, por la octava fecha del Regional del NOA (ex Liga C) jugarán: 20 de Febrero vs. Gorriti, La Mendieta vs. Sirio Libanesa (Orán) y 9 de Julio vs. El Tribuno, todos desde las 22.