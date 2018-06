Mitre - Gimnasia, adelanto de lujo en el Pascual Soler

Esta noche en el Pascual Soler, Mitre recibe al líder Gimnasia y Tiro, desde las 21, en el partido destacado de la décima fecha del torneo Anual que organiza la Liga Salteña. También habrá otro duelo atractivo para hoy, es el que está programado entre Atlético Sanidad frente a San Antonio, en el estadio de la Liga Salteña, desde las 21. Mientras que otros 5 partidos se jugarán mañana en turno vespertino, a partir de las 16. Y esta fecha se completará el lunes con un encuentro.

La presentación del juvenil equipo albo que conduce Daniel Ramasco, ante el ciclón, es un duelo que promete. Además, Gimnasia es uno de los invictos del torneo, pero se encontrará con un adversario de cuidado, que empezó a escalar posiciones. Solo son tres los puntos que separan al millonario del conjunto que conduce Flavio Márquez, y es una oportunidad propicia para estos últimos, que buscan seguir en alza y más aun cuando está la posibilidad de darle alcance al puntero.

Pero Gimnasia y Tiro ya pasó por algunas zozobras en la fecha pasada, cuando en un enfrentamiento reñido con Cachorros apenas pudo sumar un punto, por lo que también espera recuperar la buena producción para volver a encausar la campaña por la senda de la victoria.

Por otro lado, Sanidad contra San Antonio es una buena oportunidad para que la formación enfermera trate de mantenerse en el lote de arriba. Claro que la villa tiene la necesidad de empezar a levantar cabeza para salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Programa

Esta noche: 21

Mitre vs. Gimnasia

Estadio: Pascual Soler.

Sanidad vs. San Antonio

Estadio: Liga Salteña.

Sábado: 16

Salta vs. Libertad

Estadio: Mamita Cáseres.

C. Norte vs. Pellegrini

Estadio. Dr. Luis Güemes.

Cachorros vs. Unión

Estadio: Honorato Pistoia.

San Martín vs. Juventud

Estadio: San Martín.

S. Franscisco vs. Atlas

Estadio: Liga Salteña.

Lunes: 16

Peñarol vs. Camioneros

Estadio: Gigante del Norte