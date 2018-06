Un reencuentro de campeones, medio siglo después

Se volvieron a juntar. Después de 50 años los integrantes de aquel equipo de la escuela Juan Carlos Dávalos de Villa Primavera que se coronó campeón en el año 1968 se reunieron en el hall de El Tribuno para recordar viejos tiempos. Para todos ellos el reencuentro resultó muy emocionante. “Esto parece un cuento de Borges. No lo puedo creer. Después de tanto tiempo juntarnos otra vez es una emoción tremenda. Lo importante es que la niñez sepa que estamos bien, a pesar de que varios ya tenemos 65 años, y que deben practicar algún deporte”, explicó Ramón Apaza, quien forjó esta iniciativa.

Por su parte, Carlos Apaza, comentó: “Este es un recuerdo muy grande. En Villa Primavera siempre nos tienen en cuenta. Acá todos somos amigos y se formó una familia”.

Mario Apaza: “Fueron las mejores épocas del barrio. Ahí se jugaba por el amor a la camiseta. Había grandes jugadores y muchos jugaron en primera”.

José Pérez fue defensor. “Viví mis mejores momentos. Tenía 12 años y jugamos un lindo campeonato. Todos íbamos a la escuela del barrio y nos mantuvimos mucho tiempo juntos”, rememoró Pérez.

Luis Garzón. “Recuerdo que nosotros estabamos terminando la escuela, se dio esto y lo pudimos hacer. Ahora cuando me llamó Ramonera (Ramón Apaza) me di cuenta que pasaron 50 años”.

Miguel Ocampo llegó a Salta desde Tartagal, y sintetizó: “Esto es una inmensa alegría. Somos los últimos campeones de la villa. No podía estar ausente porque fue lo mejor que nos pasó”. Juan Carlos Tancara: “Para mí es un día maravilloso volver a juntarme con los compañeros y amigos de la escue la”.

Martín Guaymás: “La verdad que me cayó de sorpresa. Hace una semana me llamaron mis compañeros y me avisaron que iba a haber un homenaje en la escuela y en el barrio por los 50 años”.

Pablo Bensi: “Qué lindo ver a los muchachos. Fueron los mejores tiempos, porque éramos chicos y concurríamos a la escuela Juan Carlos Dávalos”.

Mario Ávalos, en representación del fallecido arquero Miguel Avalos. “Nos conocemos todos porque soy casi de la edad de ellos y siempre que jugaba la escuela los acompaña ba”