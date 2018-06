Desalojaron el ingenio con la esperanza de su venta

En la segunda reunión conciliatoria convocada por la Fiscalía Penal de General Gemes, se logró la firma de un acta compromiso, por medio de la cual se puso fin a la toma pacífica de las instalaciones del ingenio San Isidro.

La única intención fue dar paso a que continúen las negociaciones para su venta.

El acta fue firmada por el actual secretario general del Sindicato de Empleados del Azúcar, Mariano Cuenca, con representantes legales del Grupo Gloria, actuales propietarios de la fábrica ocupada.

La reunión conciliatoria tuvo un resultado positivo para ambas partes lo que acabó con una toma pacífica de 9 días, lo que a su vez dejó sin efecto la denuncia por usurpación que imputó a más de 70 trabajadores y dio inicio a nuevas negociaciones de venta del predio. "Nosotros, desde hace cinco meses que no teníamos noticias del Grupo Gloria. Desde el día en que decidieron cerrar la fábrica no supimos nada más. Esa incertidumbre nos llevó a realizar acciones extremas de protesta, en las que tuvimos el apoyo de muchos sectores gremiales y de la gente, aunque no podemos decir lo mismo del Gobierno provincial", expresó Cuenca.

Tras el anuncio del cierre de la fábrica por medio de un simple papel pegado en el portón de acceso en el mes de enero, comenzaron varias acciones de protesta en busca de recuperar las fuentes de trabajo.

Pero a pesar de las marchas y expresiones de repudio por una acción que atentaba contra la economía de toda una región, no hubo respuesta alguna por parte de la patronal, que pudiera acercar tranquilidad a las familias de los afectados.

Al mismo tiempo hubo muchas versiones sobre el futuro de la empresa, las más optimistas hacían referencia a negociaciones para su venta, pero ninguna noticia era oficial.

Con la fuerte presión ejercida por los tiempos vencidos para el inicio de la zafra, los trabajadores decidieron tomar en forma pacífica la fábrica, soportando las bajas temperaturas con la convicción de que era la única manera de obligar a la empresa a retomar el diálogo.

El tiempo les dio la razón y este diálogo se logró en dos reuniones conciliatorias convocadas por la fiscal Simensen.

La primera reunión se llevó a cabo el miércoles. En la misma

ambas partes expusieron sus pretensiones para terminar con el conflicto, "la empresa nos pidió que desalojáramos, propuesta que fue aceptada con la condición de la firma de una acta compromiso de vender el ingenio y levantar la denuncia por usurpación".

Habría un interesado tucumano

Se pudo saber que uno de los interesados en la compra del ingenio viajará el próximo lunes hacia Perú, para reunirse con los dueños del San Isidro, los accionistas del Grupo Gloria.

El empresario sería de origen tucumano y es muy posible que pueda cerrar una compra según se especuló ayer en el departamento Güemes, dado que el interés sería firme y las posibilidades de concretar le pago también.

Por eso, dando cumplimiento al compromiso asumido, alrededor de las 13, los trabajadores que permanecían en el interior de la fábrica, comenzaron a retirar sus pertenencias despejando todo el predio, quedando en espera de lo que pudiera para pasar en los próximos días, con las negociaciones de venta del Ingenio San Isidro.

De solucionarse el tema, la fábrica deberá comenzar a trabajar de inmediato para no perder la zafra.