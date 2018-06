El CIF investiga la mortandad de animales en los piletones de Austin Powder

A pedido de la fiscal Civil, Laboral y Comercial 2 del Distrito Judicial Sur, Ana Inés Salinas, el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, ordenó que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) lleve adelante una extracción de muestras y otras diligencias a fin de determinar "si existen riesgo para la vida humana, la flora y la fauna del lugar".

Lo confirmó ayer el Ministerio Público Fiscal de Salta, tras las noticias difundidas por distintos medios de comunicaciones. También se consideraron otros aspectos que surgen de una inspección ocular a las instalaciones, por eso, la fiscal elevó el pedido al juez en el marco del expediente 30.186/13, correspondiente al amparo constitucional impulsado por vecinos en contra la empresa Nitratos Austin SA.

En este marco, Salinas pidió que "se libre oficio al Cuerpo de Investigaciones Fiscales a los fines de que se constituya en el lugar y se proceda a la recolección y levantamiento de muestras en los piletones de depósitos de fluidos para su análisis, como así también se proceda al registro fotográfico de los mismos lugares y se evalúe si existe riesgo para la vida humana y para la flora y fauna del lugar".

Oficialmente se informó que, además, se solicitó el requerimiento de informes a la empresa a fin de que comunique "si en el transcurso del presente año se encontraron animales u aves muertas en las instalaciones de la planta, más específicamente zona de piletas, qué medidas se adoptaron conforme protocolos al respecto, caso afirmativo si se recolectaron muestras para su análisis y examen, dónde fueron remitidas y a cuál organismo fue encargado del análisis bioquímico que se enviaron, ya que de la inspección ocular mencionada, ello no consta".

Este pedido fue analizado por el juez del amparo, quien resolvió hacer lugar a la petición, por lo que ahora se espera que personal técnico del CIF lleve adelante las medidas de investigación que fueron solicitadas por la fiscal, como así también se espera que la empresa remita los informes solicitados.

Una inspección

La empresa Austin Powder Argentina proyecta producir 75.000 toneladas de nitrato de amonio, por año, en las plantas que están en construcción en el municipio de El Galpón, en el departamento de Metán.

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán inspeccionó, a principios de mayo, las complejas instalaciones de la firma, en las que se están invirtiendo 326 millones de dólares.

El magistrado estuvo acompañado por el presidente de Austin, Ignacio Rigou, y especialistas de la empresa, quienes explicaron los detalles de la construcción y el proceso de producción. También estuvieron presentes representantes de los Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, quienes se oponen al emprendimiento, y aseguran que va a ser altamente contaminante y periodistas de distintas localidades.

Al inicio de la medida judicial, el juez Fucho recordó que se hizo en el marco de un recurso de amparo presentado por los vecinos autoconvocados en contra de la instalación del emprendimiento, en el kilómetro 653 de la ruta nacional 16.

"Estas inspecciones se habían ordenado en la misma resolución, con una comisión integrada por los ambientalistas autoconvocados, quienes nunca la formaron ni tuvieron la iniciativa de inspeccionar. Es por eso es que lo hago personalmente", destacó el magistrado.

En 2013, Fucho resolvió desestimar la acción colectiva de amparo presentada por ambientalistas. "Este fallo fue ratificado por la Corte de Justicia de Salta y de la Nación, lo que me da mayor tranquilidad sobre lo actuado", indicó el magistrado.

En abril pasado vecinos y ambientalistas que llevan adelante la protesta denominada El Tranquerazo, en contra de la planta para producir nitrato de amonio en El Galpón, denunciaron que la empresa Nitratos Austin había causado la muerte de numerosas aves y otros animales en la zona.

Ambientalistas denuncian

"Estábamos reunidos en asamblea como lo hacemos habitualmente para protestar en contra de la instalación de Nitratos Austin y nos enteramos, por parte de trabajadores que salían de la empresa, que numerosas aves murieron al beber agua de unas piletas que la empresa tiene para descargar sus aguas residuales", afirmó la vecina Olga Fernández.

"Insistimos en que Austin va a contaminar, y que el trabajo que se prometió no es real. No es un desarrollo que beneficie al pueblo, desde lo económico ni desde lo social. Está comprobada la corrupción de los poderes para que esta fábrica se instale", agregó Marta Pérez.

"Supuestamente probaron una máquina que está en uno de los sectores de la planta y eso generó un residuo tóxico que fue a parar a un piletón de evaporación. Luego fue una bandada de patos a ese lugar y murieron al igual que otras aves, insecto y animales", dijo el ambientalista Martín De Biasi a El Tribuno.

"Eso es tierra de nadie porque no podemos ingresar y nadie controla. En esas hectáreas en la que está el emprendimiento contaminante hay una gran variedad de aves y otros animales, que corren el mismo riesgo", destacó.

De Biasi sostuvo: "Ya veníamos anticipando esto. Esta planta de nitratos antes de comenzar a funcionar ya está provocando daños al medio ambiente. Pero, además, el temor nuestro se debe a que el agua que corre por ese lugar, sobre todo con estas lluvias, va a parar al arroyo Elvira, que pasa por el medio del pueblo de El Tunal y desemboca en el río Juramento. Es un riesgo para la población de la zona".

“No podemos basarnos en rumores”

“A mediados de abril tomamos conocimiento sobre la mortandad de 25 aves en una de nuestras piletas de evaporación. Se trata de 25 patos crestones”, dijo a El Tribuno la gerente de Comunicaciones de Austin Powder, Mariana Faccio.

“Con respecto a la causa de la mortandad de las aves no podemos especular, basarnos en rumores malintencionados ni considerar hipótesis al respecto. Solo nos basamos en resultados concretos obtenidos a partir de investigaciones científicas sobre los hechos ocurridos”, destacó.

Austin informó oficialmente que, luego de tomar conocimiento de la situación, se implementaron inmediatamente las siguientes medidas: se tomaron muestras y se realizaron análisis químicos en laboratorio propio y externo, las cuales indican que no hay presencia de sustancias tóxicas nocivas. Se contactó al laboratorio de enfermedades de aves de la facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata para analizar las posibles causas y junto a ellos se está realizando un nuevo set de análisis biológicos del agua.

“Todavía no tenemos los resultados, cuando estén los compartiremos. También estamos trabajando junto a la consultora salteña especializada en medioambiente, Pacha, quienes ya trabajaban con nosotros realizando los informes de avifauna, entre otras cosas. Los especialistas ya están trabajando en el campo y evaluando la situación. A partir de los resultados preliminares de la investigación los investigadores indican que no se cree que el agua tenga un problema bacteriológico”, aseguró Faccio.

Dijo que están en la etapa de estudio y que mantendrán informada a la comunidad y a los medios de comunicación sobre los resultados.

“Frente a la imposibilidad de conocer las causas de la mortandad de aves a ciencia cierta, por el momento y hasta tanto tengamos los resultados de las investigaciones en curso, hemos adoptado en forma preventiva las siguientes medidas mitigatorias: se instaló un aparato repelente sonoro de aves para ahuyentar a los animales que están en la pileta de evaporación. Se está instalando una red con el asesoramiento de empresas especializadas para evitar que las aves tomen contacto con el agua de las piletas. Se trata de una red de polietileno con UV microfilamento de 25 por 25 mm de cuadrado que cubrirá la pileta 3 sostenida con cables de acero de 5 mm de diámetro y tensores que cruzan la pileta. A su vez, estos cables se sostienen con tambores de plástico que funcionan como flotadores”, detalló la gerente de Comunicaciones de la empresa.