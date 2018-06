Desde mañana, se podrá viajar sin tener saldo en la tarjeta de Saeta

Como había anticipado El Tribuno el pasado 16 de mayo finalmente se podrá viajar en colectivo sin tener saldo en la tarjeta de Saeta.

La información salió publicada hoy en el boletín de la provincia y aclara que el uso del “sistema de saldo negativo” permitirá solo un viaje para luego tener que cargar nuevamente la tarjeta. Federico Hanne, presidente de la AMT había dicho a este medio que en Salta la tarjeta de Saeta no está nominada, es decir, que no está a nombre de una persona, y es por eso que desde el organismo estaban analizando cómo otorgar un boleto de emergencia para realizar un viaje cuando alguien se quedó sin crédito y no encuentra dónde hacer una recarga.

Según lo publicado en el boletín el sistema “permitirá superar inconvenientes que se les presenta a los usuarios al momento del empleo de la tarjeta de pago, puesto que permitirá realizar un viaje en caso de que en el sector donde se encuentra tenga dificultad para la recarga, o lo necesite en caso de emergencia o falta de dinero”.





Artículo 2: ARTÍCULO 2º: ESTABLECER que el saldo negativo será hasta el valor de un (1) boleto común

vigente en la Región Metropolitana de Salta, al momento de su aplicación. Procederá cada

vez que una tarjeta de pago de Boleto Electrónico no cuente con saldo disponible para su

utilización y acceso a los servicios masivos de transporte público o cuando dicho saldo sea

menor al valor de un boleto común vigente.

El usuario deberá registrarse de manera online y para el alta se solicitará datos personales: nombre y apellido, documento nacional de identidad y el número único de individualización de la tarjeta de pago utilizada