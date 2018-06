"Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis", dijo Carrió y minimizó su amenaza de romper con Cambiemos

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró esta tarde que no se enojó con sus colegas del interbloque Cambiemos por la votación a favor del aborto y reiteró su respaldo a Mauricio Macri, al ingresar a la Quinta de Olivos para una reunión con el Presidente.

"Estoy al lado de Macri, sobre todo en crisis", subrayó Carrió en declaraciones a la prensa antes del encuentro.

Sobre la advertencia de "romper" Cambiemos que lanzó este jueves poco después de la aprobación de la legalización del aborto, la legisladora afirmó: "No era un enojo con la votación, sino con el presidente de la Cámara (Emilio Monzó) que no me daba la palabra y no me la da hace dos años".