Tagliafico: “Estos jugadores se merecen ganar algo”.

El exdedensor de Independiente se mostró feliz por ser parte de los once que enfrentarán mañana a Islandia. Además expresó que "nadie me regaló nada y por eso siento orgullo”.

El defensor Nicolás Tagliafico se mostró este viernes “feliz” de integrar el equipo de la Selección argentina que este sábado debutará ante Islandia en el Mundial de Rusia y remarcó que esta generación de jugadores merece ganar algún título con la camiseta albiceleste.

“Esto es algo muy lindo, es un sueño para cualquier jugador. Estoy disfrutándolo y aprovechándolo. Estoy muy feliz y ojalá que mañana podamos hacer un gran partido”, manifestó el futbolista en una conferencia de prensa que brindó en Moscú junto al entrenador Jorge Sampaoli.

Asimismo, agregó: “Nunca bajé los brazos, siempre soñé con tener esta oportunidad. Hoy en día me encuentro acá, disfrutando y aprovechándolo. Fue todo muy duro, nadie me regaló nada y por eso siento orgullo”.

Tagliafico, con su primera experiencia mundialista, sabe que es una de las banderas de la renovación en un plantel apuntado por los hinchas a partir de las tres finales consecutivas perdidas desde Brasil 2014, pasando por la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016.

“Hoy somos varios los que tenemos nuestro primer Mundial, y si bien la media de edad no es baja, hay muchos chicos nuevos. Nosotros, como todos los demás, venimos a dar lo mejor por la Selección, no pensamos más allá del día de mañana, porque también puede ser nuestro último Mundial”, opinó.

Y concluyó: “Estos jugadores dieron mucho por la Selección, de mi parte siento que se merecen ganar algo”.